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Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 29.03.2023 (обновлено: 08:00 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев - РИА Новости, 29.03.2023
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:36
2023-03-29T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
татьяна москалькова
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину. Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих. "В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", - сказала Москалькова.
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в мире, украина, киев, татьяна москалькова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев

Москалькова: украинские пленные, которых ранее Киев менять не хотел, вернутся на родину

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину.
Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих.
"В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", - сказала Москалькова.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевТатьяна МоскальковаВерховная Рада Украины
 
 
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