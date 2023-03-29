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Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев

Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев - РИА Новости, 29.03.2023

Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:36

2023-03-29T07:36

2023-03-29T08:00

специальная военная операция на украине

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украина

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татьяна москалькова

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину. Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих. "В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", - сказала Москалькова.

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в мире, украина, киев, татьяна москалькова, верховная рада украины