https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев - РИА Новости, 29.03.2023
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:36
2023-03-29T07:36
2023-03-29T08:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
татьяна москалькова
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину. Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих. "В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", - сказала Москалькова.
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d009e63a48800597a0cb95e9d9e0e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, татьяна москалькова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Стала известна судьба украинских пленных, которых не хотел менять Киев
Москалькова: украинские пленные, которых ранее Киев менять не хотел, вернутся на родину
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заверил, что украинские военнопленные, которых Украина не обменивала, будут возвращены на родину.
Ранее Москалькова заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных и опубликовала данные этих украинских военнослужащих.
"В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", - сказала Москалькова.