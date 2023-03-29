https://ria.ru/20230329/pivovary-1861635339.html

Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров

Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров - РИА Новости, 29.03.2023

Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров

Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:53

2023-03-29T16:53

2023-03-29T16:53

пиво

экономика

россия

совет федерации рф

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

алкоголь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. Документ предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Этот реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении о включении в него. В реестр автоматически будут включаться производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета, или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками. Причем с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Документ также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом определяется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства и (или) оборота такой продукции. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет будет осуществляться в ЕГАИС на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при продаже этой продукции в розницу. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20230329/pivo-1861420794.html

https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пиво, экономика, россия, совет федерации рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), алкоголь