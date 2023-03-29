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Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров - РИА Новости, 29.03.2023
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16:53 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pivovary-1861635339.html
Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров
Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров - РИА Новости, 29.03.2023
Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров
Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:53
2023-03-29T16:53
пиво
экономика
россия
совет федерации рф
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
алкоголь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. Документ предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Этот реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении о включении в него. В реестр автоматически будут включаться производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета, или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками. Причем с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. Документ также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом определяется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства и (или) оборота такой продукции. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет будет осуществляться в ЕГАИС на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при продаже этой продукции в розницу. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20230329/pivo-1861420794.html
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пиво, экономика, россия, совет федерации рф, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), алкоголь
Пиво, Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Алкоголь
Совфед одобрил закон о создании реестра пивоваров

Совфед одобрил закон о создании в России реестра производителей пива и пивных напитков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России.
Документ предусматривает создание реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство организациям, которые в него не включены. Этот реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
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Порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении о включении в него.
В реестр автоматически будут включаться производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета, или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками. Причем с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям.
Документ также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом определяется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства и (или) оборота такой продукции. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет будет осуществляться в ЕГАИС на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при продаже этой продукции в розницу.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
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ПивоЭкономикаРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Алкоголь
 
 
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