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PepsiCo обновила логотип - РИА Новости, 29.03.2023
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12:07 29.03.2023 (обновлено: 16:31 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pepsi-1861487064.html
PepsiCo обновила логотип
PepsiCo обновила логотип - РИА Новости, 29.03.2023
PepsiCo обновила логотип
Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип компании, сообщается на официальном сайте PepsiСo. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:07
2023-03-29T16:31
технологии
северная америка
в мире
pepsico, inc.
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип компании, сообщается на официальном сайте PepsiСo."Новый дизайн демонстрирует смелый шрифт, фирменный пульс и обновленную цветовую палитру, в том числе черный цвет, подчеркивающий приверженность бренда Pepsi Zero Sugar", — говорится в заявлении.Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью, к 125-ой годовщине бренда. Мировая премьера состоится в 2024 году.По словам Тодда Каплана, директора по маркетингу Pepsi, предыдущий логотип не отображал посыл бренда. Новый вариант с написанным жирным шрифтом PEPSI поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего, отвечает духу компании, сказал он.Pepsi существует уже 125 лет и за это время несколько раз обновляла свой логотип.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/pepsi-1818124382.html
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технологии, северная америка, в мире, pepsico, inc.
Технологии, Северная Америка, В мире, PepsiCo, Inc.
PepsiCo обновила логотип

Компания PepsiCo сообщила об обновлении фирменного логотипа впервые за 15 лет

© PepsiCoРебрендинг Pepsi
Ребрендинг Pepsi
© PepsiCo
Ребрендинг Pepsi
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип компании, сообщается на официальном сайте PepsiСo.
"Новый дизайн демонстрирует смелый шрифт, фирменный пульс и обновленную цветовую палитру, в том числе черный цвет, подчеркивающий приверженность бренда Pepsi Zero Sugar", — говорится в заявлении.
Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью, к 125-ой годовщине бренда. Мировая премьера состоится в 2024 году.
По словам Тодда Каплана, директора по маркетингу Pepsi, предыдущий логотип не отображал посыл бренда. Новый вариант с написанным жирным шрифтом PEPSI поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего, отвечает духу компании, сказал он.
Pepsi существует уже 125 лет и за это время несколько раз обновляла свой логотип.
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