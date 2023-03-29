https://ria.ru/20230329/pepsi-1861487064.html

PepsiCo обновила логотип

PepsiCo обновила логотип - РИА Новости, 29.03.2023

PepsiCo обновила логотип

Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип компании, сообщается на официальном сайте PepsiСo. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:07

2023-03-29T12:07

2023-03-29T16:31

технологии

северная америка

в мире

pepsico, inc.

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип компании, сообщается на официальном сайте PepsiСo."Новый дизайн демонстрирует смелый шрифт, фирменный пульс и обновленную цветовую палитру, в том числе черный цвет, подчеркивающий приверженность бренда Pepsi Zero Sugar", — говорится в заявлении.Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью, к 125-ой годовщине бренда. Мировая премьера состоится в 2024 году.По словам Тодда Каплана, директора по маркетингу Pepsi, предыдущий логотип не отображал посыл бренда. Новый вариант с написанным жирным шрифтом PEPSI поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего, отвечает духу компании, сказал он.Pepsi существует уже 125 лет и за это время несколько раз обновляла свой логотип.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/pepsi-1818124382.html

северная америка

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технологии, северная америка, в мире, pepsico, inc.