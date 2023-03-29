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Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей - РИА Новости, 29.03.2023
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22:56 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей - РИА Новости, 29.03.2023
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:56
2023-03-29T22:56
россия
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе. Добавляется, что выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны. Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

Правительство установило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд
Информационный стенд - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе.
Добавляется, что выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны.
Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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