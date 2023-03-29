https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей - РИА Новости, 29.03.2023
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:56
2023-03-29T22:56
2023-03-29T22:56
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831715001_0:54:3372:1951_1920x0_80_0_0_fd385eed58cc2943c8e4b371efffb2d1.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе. Добавляется, что выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны. Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831715001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83fbd9e85a47bbc8887a47083ed62989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей
Правительство установило порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе.
Добавляется, что выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны.
Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле