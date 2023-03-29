https://ria.ru/20230329/pensii-1861714849.html

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей - РИА Новости, 29.03.2023

Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:56

2023-03-29T22:56

2023-03-29T22:56

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общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России установило порядок получения пенсий для россиян, живущих за границей, они смогут получать пенсии и иные выплаты на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что пенсии, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, проживающими за границей РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые гражданами в кредитных организациях, расположенных в России, либо путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые гражданами в кредитных организациях за пределами", - говорится в документе. Добавляется, что выплаты производятся на основании заявления гражданина или его представителя с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России или в кредитной организации, расположенной за территориями страны. Уточняется, что в случае снятия санкций, выплаты возобновятся первого числа месяца с доплатой за все прошлое время. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие первого января 2023 года.

https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html

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