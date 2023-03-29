https://ria.ru/20230329/pensii-1861494299.html

СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ

СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ - РИА Новости, 29.03.2023

СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ

Совет Федерации денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:17

2023-03-29T12:17

2023-03-29T12:17

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Совет Федерации денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников СНГ. Как сказано в тексте закона, предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ташкенте 15 мая 1992 года, и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств. Как отмечается в пояснительной записке, территориальный принцип, применяемый ранее в этом соглашении, допускает, что одно из государств, заключивших названные международные договоры, по объективным причинам может нести расходы в большем объеме, чем другое государство, при этом пенсия будет выплачиваться за все периоды службы и трудового стажа. Таким образом, РФ фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств. Согласно документу, после денонсации данных соглашений, при обращении граждан РФ, которые переехали в другие страны СНГ на постоянное место жительства, выплата пенсий им будет производиться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России. Данный порядок позволит пенсионерам силовых ведомств Российской Федерации при переселении в государства-участники СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных законодательством РФ.

https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860443305.html

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россия, снг, совет федерации рф, ташкент, общество