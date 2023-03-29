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СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ - РИА Новости, 29.03.2023
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12:17 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pensii-1861494299.html
СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ
СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ - РИА Новости, 29.03.2023
СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ
Совет Федерации денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:17
2023-03-29T12:17
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Совет Федерации денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников СНГ. Как сказано в тексте закона, предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ташкенте 15 мая 1992 года, и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств. Как отмечается в пояснительной записке, территориальный принцип, применяемый ранее в этом соглашении, допускает, что одно из государств, заключивших названные международные договоры, по объективным причинам может нести расходы в большем объеме, чем другое государство, при этом пенсия будет выплачиваться за все периоды службы и трудового стажа. Таким образом, РФ фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств. Согласно документу, после денонсации данных соглашений, при обращении граждан РФ, которые переехали в другие страны СНГ на постоянное место жительства, выплата пенсий им будет производиться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России. Данный порядок позволит пенсионерам силовых ведомств Российской Федерации при переселении в государства-участники СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных законодательством РФ.
https://ria.ru/20230323/pensii-1860059969.html
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россия, снг, совет федерации рф, ташкент, общество
Россия, СНГ, Совет Федерации РФ, Ташкент, Общество
СФ денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ

Совет Федерации денонсировал соглашение о пенсионном обеспечении военных СНГ

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Совет Федерации денонсировал соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников СНГ.
Как сказано в тексте закона, предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ташкенте 15 мая 1992 года, и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств.
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Как отмечается в пояснительной записке, территориальный принцип, применяемый ранее в этом соглашении, допускает, что одно из государств, заключивших названные международные договоры, по объективным причинам может нести расходы в большем объеме, чем другое государство, при этом пенсия будет выплачиваться за все периоды службы и трудового стажа. Таким образом, РФ фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств.
Согласно документу, после денонсации данных соглашений, при обращении граждан РФ, которые переехали в другие страны СНГ на постоянное место жительства, выплата пенсий им будет производиться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России.
Данный порядок позволит пенсионерам силовых ведомств Российской Федерации при переселении в государства-участники СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных законодательством РФ.
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