https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти - РИА Новости, 29.03.2023
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:42
2023-03-29T06:42
2023-03-29T09:59
в мире
тайвань
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цай инвэнь
кевин маккарти
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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Тайваньская делегация сегодня отправляется в десятидневную поездку в Гватемалу и Белиз транзитом через США.По ее словам, "транзит" Цай Инвэнь не будет остановкой в аэропорте или в отеле, она ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Вооруженные силы КНР провели масштабные военные учения.Руководство Китая неоднократно заявляло о стремлении к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не будет обещать, что откажется от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html
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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти, Нэнси Пелоси
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
Чжу Фэнлянь: Пекин примет меры в случае встречи главы администрации Тайваня с Маккарти
ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Тайваньская делегация сегодня отправляется в десятидневную поездку в Гватемалу
и Белиз
транзитом через США.
«
"Власти Тайваня постоянно придумывают отговорки, используют все возможности для реализации своих интересов "независимости". Так называемая транзитная поездка тайваньского руководителя по сути является провокационным актом, поиском помощи США для осуществления "независимости", — сказала Чжу Фэнлянь.
По ее словам, "транзит" Цай Инвэнь не будет остановкой в аэропорте или в отеле, она ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами".
«
"Если она встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то это нанесет серьезный ущерб принципу "одного Китая", а также навредит суверенитету и территориальной целостности КНР, подорвет мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого, примем все необходимые меры для решительного отпора", — заключила Чжу Фэнлянь.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси
, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США.
Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Вооруженные силы КНР провели масштабные военные учения.
Руководство Китая неоднократно заявляло о стремлении к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не будет обещать, что откажется от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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