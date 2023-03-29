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Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти - РИА Новости, 29.03.2023
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06:42 29.03.2023 (обновлено: 09:59 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти - РИА Новости, 29.03.2023
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:42
2023-03-29T09:59
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
кевин маккарти
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Тайваньская делегация сегодня отправляется в десятидневную поездку в Гватемалу и Белиз транзитом через США.По ее словам, "транзит" Цай Инвэнь не будет остановкой в аэропорте или в отеле, она ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Вооруженные силы КНР провели масштабные военные учения.Руководство Китая неоднократно заявляло о стремлении к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не будет обещать, что откажется от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html
https://ria.ru/20230326/kitay-1860697221.html
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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти, Нэнси Пелоси
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти

Чжу Фэнлянь: Пекин примет меры в случае встречи главы администрации Тайваня с Маккарти

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Тайваньская делегация сегодня отправляется в десятидневную поездку в Гватемалу и Белиз транзитом через США.
«

"Власти Тайваня постоянно придумывают отговорки, используют все возможности для реализации своих интересов "независимости". Так называемая транзитная поездка тайваньского руководителя по сути является провокационным актом, поиском помощи США для осуществления "независимости", — сказала Чжу Фэнлянь.

По ее словам, "транзит" Цай Инвэнь не будет остановкой в аэропорте или в отеле, она ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами".
«
"Если она встретится со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, то это нанесет серьезный ущерб принципу "одного Китая", а также навредит суверенитету и территориальной целостности КНР, подорвет мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем категорически против этого, примем все необходимые меры для решительного отпора", — заключила Чжу Фэнлянь.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня
00:25
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США.
Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Вооруженные силы КНР провели масштабные военные учения.
Руководство Китая неоднократно заявляло о стремлении к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не будет обещать, что откажется от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
26 марта, 09:04
 
В миреТайваньКитайСШАЦай ИнвэньКевин МаккартиНэнси Пелоси
 
 
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