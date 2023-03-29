https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html

Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти

Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти - РИА Новости, 29.03.2023

Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти

Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:42

2023-03-29T06:42

2023-03-29T09:59

в мире

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

кевин маккарти

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Если спикер палаты представителей США Кевин Маккарти примет в Америке главу администрации Тайваня Цай Инвэнь, это навредит суверенитету Китая, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.Тайваньская делегация сегодня отправляется в десятидневную поездку в Гватемалу и Белиз транзитом через США.По ее словам, "транзит" Цай Инвэнь не будет остановкой в аэропорте или в отеле, она ищет предлоги, чтобы пообщаться с различными официальными лицами США, членами конгресса, "войти в сговор с внешними антикитайскими силами". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после визита на остров Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США.Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Вооруженные силы КНР провели масштабные военные учения.Руководство Китая неоднократно заявляло о стремлении к мирному воссоединению с Тайванем, но никогда не будет обещать, что откажется от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html

https://ria.ru/20230326/kitay-1860697221.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, кевин маккарти, нэнси пелоси