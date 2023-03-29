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Сила нового поколения. В России объяснили рост популярности педвузов - РИА Новости, 29.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
09:51 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pedvuzy-1861446725.html
Сила нового поколения. В России объяснили рост популярности педвузов
Сила нового поколения. В России объяснили рост популярности педвузов - РИА Новости, 29.03.2023
Сила нового поколения. В России объяснили рост популярности педвузов
Российские педагогические вузы становятся центрами не только современного образования, но и технического развития, а из-за роста школьной демографии... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:51
2023-03-29T09:51
год педагога и наставника
навигатор абитуриента
общество
россия
москва
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские педагогические вузы становятся центрами не только современного образования, но и технического развития, а из-за роста школьной демографии увеличивается потребность в учителях. Эти два фактора уже третий год способствуют повышению интереса к педагогике в стране, считают участники пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной началу подготовки к вступительной кампании в отечественные вузы 2023 года.По данным Министерства науки и высшего образования, в этом году педагогические специализации в вузах оказались на втором месте по численности выделенных бюджетных мест. Участники конференции считают, что это соответствует реальному интересу абитуриентов, а большинство педвузов не объявляет дополнительный набор студентов на бюджет, хотя количество поступающих растет уже третий год.Она подчеркнула, что продолжается интенсивный рост школьной демографии, а вместе с тем формирование оптимальных условий для обучения детей. В школу приходят современные технологии, система образования учитывает новейшие научные открытия. Поэтому и учителя продолжают обучаться постоянно."Я думаю, что в сочетании традиций и инноваций заключается привлекательность современного педагогического университета. И конечно, сегодня, когда мы говорим, почему это модно, мы должны сказать, что сама профессия учителя меняется. Сохраняя личные ценности, мы настроены на творение и созидание новых", – дополнил ректор Московского государственного педагогического университета Алексей Лубков.Педагогические высшие учебные заведения сильно изменились за последние пять лет, подчеркнул ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов."Педагогические университеты сегодня – это высокотехнологичная наука, которая работает на подготовку в том числе непедагогических направлений, но прежде всего на усиление качества подготовки педагогов в областях химии, инженерных наук, биологии, микробиологии, географии и технологического образования", – продолжил он.По его словам, в распоряжении вузов очень широкий инструментарий с разнообразными детскими "кванториумами", другими разнонаправленными технопарками, образовательными лабораториями, чтобы будущие учителя шли в ногу со временем и несли в школы прикладные знания."Мы обучаем студентов многих профилей, даже гуманитариев обучаем программированию, актуальным направлениям, связанным с робототехникой, прототипированием. Мы имеем уникальную возможность междисциплинарной подготовки", – дополнил ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров.Современное педагогическое образование становится все более нацеленным на будущее, на то, чтобы создать лучшие условия для специалистов различных сфер, считает ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова."Например, будущий логопед, приходя к нам в университет, попадает на свое рабочее место: перед ним логопедический стол с песочницей, со всеми инструментами, чтобы поставить ребенку любой звук, чтобы работать с разными нозологиями", – пояснила Минюрова.Вместе с тем высшие учебные заведения педагогического направления в России известны развитыми научными фундаментальными направлениями, которые не уступают по значимости приоритетам в классических университетах, уверен ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков.Однако теперь в них не менее основательны и другие направления, к примеру физика, биология, химия, общественные науки, география. Это позволяет любому выпускнику школы найти свой путь в интересующей его области, продолжил Коротков.Не менее важная составляющая – это сложившиеся традиции обучения будущих педагогов, когда учащийся не остается наедине со своими трудностями, но всегда получает обратную связь от кураторов, заметила ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева Мария Холина."Отработана система сопровождения каждого студента. Это психологическая служба, система наставничества и двойного наставничества, когда обучающийся университета получает поддержку как со стороны куратора из профессорско-преподавательского состава вуза, так и работников школы, которые принимают участие в прохождении практики обучающегося", – рассказала она.Участники также обсудили развитие проекта педагогических классов. К ним по желанию могут присоединяться обучающиеся школ, которых уже заинтересовала профессия учителя."В педклассах очень сильное предметное содержание и дополнительно – психолого-педагогическая подготовка. Это обеспечивает высокий уровень абитуриентов и в дальнейшем – обучение в вузе будущих учителей", – конкретизировал ректор Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации Павел Кузьмин.На сегодняшний день в России существует 3,5 тыс. педагогических классов, где обучаются 50 тыс. человек, уточнил он.Все они получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы, добавил Подрезов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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навигатор абитуриента, общество, россия, москва
Год педагога и наставника, Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Москва

Сила нового поколения. В России объяснили рост популярности педвузов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПресс-конференция на тему: "Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование"
Пресс-конференция на тему: Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские педагогические вузы становятся центрами не только современного образования, но и технического развития, а из-за роста школьной демографии увеличивается потребность в учителях. Эти два фактора уже третий год способствуют повышению интереса к педагогике в стране, считают участники пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной началу подготовки к вступительной кампании в отечественные вузы 2023 года.
По данным Министерства науки и высшего образования, в этом году педагогические специализации в вузах оказались на втором месте по численности выделенных бюджетных мест.
Участники конференции считают, что это соответствует реальному интересу абитуриентов, а большинство педвузов не объявляет дополнительный набор студентов на бюджет, хотя количество поступающих растет уже третий год.
«

"Школьников у нас почти 18 млн, и для всех нужны учителя, сегодня строится огромное количество школ. В рамках нацпроекта в 2023 году введутся в эксплуатацию около 400 школ, такого темпа введения в эксплуатацию новых школьных мест не было в последнее десятилетие", – рассказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

Она подчеркнула, что продолжается интенсивный рост школьной демографии, а вместе с тем формирование оптимальных условий для обучения детей. В школу приходят современные технологии, система образования учитывает новейшие научные открытия. Поэтому и учителя продолжают обучаться постоянно.
"Я думаю, что в сочетании традиций и инноваций заключается привлекательность современного педагогического университета. И конечно, сегодня, когда мы говорим, почему это модно, мы должны сказать, что сама профессия учителя меняется. Сохраняя личные ценности, мы настроены на творение и созидание новых", – дополнил ректор Московского государственного педагогического университета Алексей Лубков.
Педагогические высшие учебные заведения сильно изменились за последние пять лет, подчеркнул ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов.
Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование
Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование
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"Педагогические университеты сегодня – это высокотехнологичная наука, которая работает на подготовку в том числе непедагогических направлений, но прежде всего на усиление качества подготовки педагогов в областях химии, инженерных наук, биологии, микробиологии, географии и технологического образования", – продолжил он.
По его словам, в распоряжении вузов очень широкий инструментарий с разнообразными детскими "кванториумами", другими разнонаправленными технопарками, образовательными лабораториями, чтобы будущие учителя шли в ногу со временем и несли в школы прикладные знания.
"Мы обучаем студентов многих профилей, даже гуманитариев обучаем программированию, актуальным направлениям, связанным с робототехникой, прототипированием. Мы имеем уникальную возможность междисциплинарной подготовки", – дополнил ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров.
Современное педагогическое образование становится все более нацеленным на будущее, на то, чтобы создать лучшие условия для специалистов различных сфер, считает ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.
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"Например, будущий логопед, приходя к нам в университет, попадает на свое рабочее место: перед ним логопедический стол с песочницей, со всеми инструментами, чтобы поставить ребенку любой звук, чтобы работать с разными нозологиями", – пояснила Минюрова.
Вместе с тем высшие учебные заведения педагогического направления в России известны развитыми научными фундаментальными направлениями, которые не уступают по значимости приоритетам в классических университетах, уверен ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков.
«

"В педагогических вузах традиционно развиты научные школы по гуманитарным направлениям: педагогика, психология, филологические науки в области русского языка и литературы, иностранных языков", – обратил внимание он.

Однако теперь в них не менее основательны и другие направления, к примеру физика, биология, химия, общественные науки, география. Это позволяет любому выпускнику школы найти свой путь в интересующей его области, продолжил Коротков.
Не менее важная составляющая – это сложившиеся традиции обучения будущих педагогов, когда учащийся не остается наедине со своими трудностями, но всегда получает обратную связь от кураторов, заметила ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева Мария Холина.
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"Отработана система сопровождения каждого студента. Это психологическая служба, система наставничества и двойного наставничества, когда обучающийся университета получает поддержку как со стороны куратора из профессорско-преподавательского состава вуза, так и работников школы, которые принимают участие в прохождении практики обучающегося", – рассказала она.
Участники также обсудили развитие проекта педагогических классов. К ним по желанию могут присоединяться обучающиеся школ, которых уже заинтересовала профессия учителя.
"В педклассах очень сильное предметное содержание и дополнительно – психолого-педагогическая подготовка. Это обеспечивает высокий уровень абитуриентов и в дальнейшем – обучение в вузе будущих учителей", – конкретизировал ректор Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации Павел Кузьмин.
На сегодняшний день в России существует 3,5 тыс. педагогических классов, где обучаются 50 тыс. человек, уточнил он.
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Все они получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы, добавил Подрезов.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
Год педагога и наставникаНавигатор абитуриентаОбществоРоссияМосква
 
 
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