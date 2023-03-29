https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html

В Иркутске ввели режим повышенной готовности

В Иркутске ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 29.03.2023

В Иркутске ввели режим повышенной готовности

В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:31

2023-03-29T14:31

2023-03-29T14:31

паводки в россии

иркутск

россия

происшествия

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ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что обстановка находится на контроле у глав городских округов: проводится ежедневный мониторинг, "своевременно осуществляется водоотведение", повышенное внимание уделяется частному сектору. В полной готовности находится смена аварийно-спасательной службы города, муниципальные предприятия "Иркутскавтодор" и "Водоканал". Для предотвращения ледовых заторов сотрудники "Иркутскавтодора" пропаривают русла рек. Специалисты мэрии следят за состоянием переливных труб и перепускных устройств водоемов, организуют очистку ливневых стоков и канав от мусора и снега.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

иркутск

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

паводки в россии, иркутск, россия, происшествия