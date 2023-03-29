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В Иркутске ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 29.03.2023
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14:31 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pavodok-1861556126.html
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 29.03.2023
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:31
2023-03-29T14:31
паводки в россии
иркутск
россия
происшествия
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ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что обстановка находится на контроле у глав городских округов: проводится ежедневный мониторинг, "своевременно осуществляется водоотведение", повышенное внимание уделяется частному сектору. В полной готовности находится смена аварийно-спасательной службы города, муниципальные предприятия "Иркутскавтодор" и "Водоканал". Для предотвращения ледовых заторов сотрудники "Иркутскавтодора" пропаривают русла рек. Специалисты мэрии следят за состоянием переливных труб и перепускных устройств водоемов, организуют очистку ливневых стоков и канав от мусора и снега.
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паводки в россии, иркутск, россия, происшествия
Паводки в России, Иркутск, Россия, Происшествия
В Иркутске ввели режим повышенной готовности

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков от быстро тающего снега

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск
Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.
«
"С 29 марта в Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения паводков. Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстановка находится на контроле у глав городских округов: проводится ежедневный мониторинг, "своевременно осуществляется водоотведение", повышенное внимание уделяется частному сектору. В полной готовности находится смена аварийно-спасательной службы города, муниципальные предприятия "Иркутскавтодор" и "Водоканал".
Для предотвращения ледовых заторов сотрудники "Иркутскавтодора" пропаривают русла рек. Специалисты мэрии следят за состоянием переливных труб и перепускных устройств водоемов, организуют очистку ливневых стоков и канав от мусора и снега.
Паводок - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
28 марта, 03:29
 
Паводки в РоссииИркутскРоссияПроисшествия
 
 
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