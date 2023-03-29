В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков от быстро тающего снега
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск
Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. В Иркутске, где из-за быстро тающего снега возникла угроза паводков, ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.
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"С 29 марта в Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения паводков. Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстановка находится на контроле у глав городских округов: проводится ежедневный мониторинг, "своевременно осуществляется водоотведение", повышенное внимание уделяется частному сектору. В полной готовности находится смена аварийно-спасательной службы города, муниципальные предприятия "Иркутскавтодор" и "Водоканал".
Для предотвращения ледовых заторов сотрудники "Иркутскавтодора" пропаривают русла рек. Специалисты мэрии следят за состоянием переливных труб и перепускных устройств водоемов, организуют очистку ливневых стоков и канав от мусора и снега.