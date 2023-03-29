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Патрушев начал рабочий визит в Индию - РИА Новости, 29.03.2023
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08:00 29.03.2023 (обновлено: 08:04 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/patrushev-1861428550.html
Патрушев начал рабочий визит в Индию
Патрушев начал рабочий визит в Индию - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев начал рабочий визит в Индию
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
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индия
россия
николай патрушев
шос
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "В Нью-Дели Николай Патрушев участвует в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html
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индия, россия, николай патрушев, шос, в мире
Индия, Россия, Николай Патрушев, ШОС, В мире
Патрушев начал рабочий визит в Индию

Патрушев начал рабочий визит в Индию, где встретится с коллегами по ШОС

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Нью-Дели Николай Патрушев участвует в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС", - отмечается в сообщении.
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6 марта, 06:36
 
ИндияРоссияНиколай ПатрушевШОСВ мире
 
 
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