https://ria.ru/20230329/patrushev-1861428550.html
Патрушев начал рабочий визит в Индию
Патрушев начал рабочий визит в Индию - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев начал рабочий визит в Индию
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:04
индия
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николай патрушев
шос
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Индию, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "В Нью-Дели Николай Патрушев участвует в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, николай патрушев, шос, в мире
Индия, Россия, Николай Патрушев, ШОС, В мире
Патрушев начал рабочий визит в Индию
Патрушев начал рабочий визит в Индию, где встретится с коллегами по ШОС