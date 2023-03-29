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Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:57 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/parki-1861596685.html
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта - РИА Новости, 29.03.2023
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта
Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:57
2023-03-29T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкино
мытищи
городской округ домодедово
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Посетителей парков ждут лекции о сохранении и бережном отношении к природе, игровые и интерактивные концертные программы для детей и взрослых, а также фотовыставки и различные мастер-классы."Мероприятия пройдут в городских округах Мытищи, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Долгопрудном и других муниципалитетах", - говорится в сообщении ведомства.
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московская область (подмосковье)
пушкино
мытищи
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московская область (подмосковье), пушкино, мытищи, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Мытищи, Городской округ Домодедово

Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта

© iStock.com / Viktoriia HnatiukМастер-класс поделок из пластилина
Мастер-класс поделок из пластилина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© iStock.com / Viktoriia Hnatiuk
Мастер-класс поделок из пластилина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Посетителей парков ждут лекции о сохранении и бережном отношении к природе, игровые и интерактивные концертные программы для детей и взрослых, а также фотовыставки и различные мастер-классы.
"Мероприятия пройдут в городских округах Мытищи, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Долгопрудном и других муниципалитетах", - говорится в сообщении ведомства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкиноМытищиГородской округ Домодедово
 
 
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