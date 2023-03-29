https://ria.ru/20230329/parki-1861596685.html
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта - РИА Новости, 29.03.2023
Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта
Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:57
2023-03-29T15:57
2023-03-29T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкино
мытищи
городской округ домодедово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853736637_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_3f60df5cb4ffa04eb8e0348cd13cccc4.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Посетителей парков ждут лекции о сохранении и бережном отношении к природе, игровые и интерактивные концертные программы для детей и взрослых, а также фотовыставки и различные мастер-классы."Мероприятия пройдут в городских округах Мытищи, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Долгопрудном и других муниципалитетах", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230328/blagoustroystvo-1861206478.html
московская область (подмосковье)
пушкино
мытищи
городской округ домодедово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853736637_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_02a527fec034d6ed9c7b896c7cab7c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пушкино, мытищи, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Мытищи, Городской округ Домодедово