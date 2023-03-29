https://ria.ru/20230329/parki-1861596685.html

Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта

Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта - РИА Новости, 29.03.2023

Более 60 подмосковных парков отметят День Земли 30 марта

Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:57

2023-03-29T15:57

2023-03-29T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пушкино

мытищи

городской округ домодедово

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 60 парков Московской области проведут праздничные мероприятия в рамках Дня Земли 30 марта, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Посетителей парков ждут лекции о сохранении и бережном отношении к природе, игровые и интерактивные концертные программы для детей и взрослых, а также фотовыставки и различные мастер-классы."Мероприятия пройдут в городских округах Мытищи, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Долгопрудном и других муниципалитетах", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230328/blagoustroystvo-1861206478.html

московская область (подмосковье)

пушкино

мытищи

городской округ домодедово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), пушкино, мытищи, городской округ домодедово