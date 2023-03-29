https://ria.ru/20230329/papa-1861713185.html

При обследовании папы римского выявили инфекцию

При обследовании папы римского выявили инфекцию - РИА Новости, 29.03.2023

При обследовании папы римского выявили инфекцию

Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:34

2023-03-29T22:34

2023-03-29T22:34

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 29 мар - РИА Новости. Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. В последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием, и сегодня днем ​​он отправился в поликлинику "Джемелли", чтобы провести некоторые медицинские обследования. "По их результатам выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", - заявил Бруни. По его словам, проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекции. Бруни добавил, что папа Франциск тронут многочисленными посланиями в свой адрес и благодарит "за близость и за молитву". Ранее Бруни сообщил, что понтифик "со второй половины дня среды находится в больнице для некоторых ранее запланированных проверок". Газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в римской больнице сообщила, что понтифик "из предосторожности" поступил в отделение кардиологии после "проблем с сердцем". В клинику папу Франциска доставила скорая помощь. Другие местные СМИ сообщили, что понтифик начал испытывать проблемы с дыханием и прошёл томографию, показавшей отрицательные результаты. Новостной телеканал Rainews24 сообщил, что Ватикан отменил аудиенции папы Франциска на четверг и пятницу. В июле 2021 года в той же больнице "Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.

https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html

https://ria.ru/20230328/agressiya-1861357189.html

ватикан

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)