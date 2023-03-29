https://ria.ru/20230329/papa-1861713185.html
При обследовании папы римского выявили инфекцию
При обследовании папы римского выявили инфекцию - РИА Новости, 29.03.2023
При обследовании папы римского выявили инфекцию
Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:34
2023-03-29T22:34
2023-03-29T22:34
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 29 мар - РИА Новости. Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. В последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием, и сегодня днем он отправился в поликлинику "Джемелли", чтобы провести некоторые медицинские обследования. "По их результатам выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", - заявил Бруни. По его словам, проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекции. Бруни добавил, что папа Франциск тронут многочисленными посланиями в свой адрес и благодарит "за близость и за молитву". Ранее Бруни сообщил, что понтифик "со второй половины дня среды находится в больнице для некоторых ранее запланированных проверок". Газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в римской больнице сообщила, что понтифик "из предосторожности" поступил в отделение кардиологии после "проблем с сердцем". В клинику папу Франциска доставила скорая помощь. Другие местные СМИ сообщили, что понтифик начал испытывать проблемы с дыханием и прошёл томографию, показавшей отрицательные результаты. Новостной телеканал Rainews24 сообщил, что Ватикан отменил аудиенции папы Франциска на четверг и пятницу. В июле 2021 года в той же больнице "Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.
https://ria.ru/20230326/zapad-1860667899.html
https://ria.ru/20230328/agressiya-1861357189.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
При обследовании папы римского выявили инфекцию
При обследовании папы римского выявили респираторную инфекцию
ВАТИКАН, 29 мар - РИА Новости. Медицинское обследование выявило у папы Римского Франциска респираторную инфекцию, ее лечение потребует нескольких дней терапии в больнице, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
В последние дни папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием, и сегодня днем он отправился в поликлинику "Джемелли", чтобы провести некоторые медицинские обследования.
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"По их результатам выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", - заявил Бруни.
По его словам, проверки исключили вероятность заражения коронавирусной инфекции.
Бруни добавил, что папа Франциск тронут многочисленными посланиями в свой адрес и благодарит "за близость и за молитву".
Ранее Бруни сообщил, что понтифик "со второй половины дня среды находится в больнице для некоторых ранее запланированных проверок".
Газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в римской больнице сообщила, что понтифик "из предосторожности" поступил в отделение кардиологии после "проблем с сердцем". В клинику папу Франциска доставила скорая помощь. Другие местные СМИ сообщили, что понтифик начал испытывать проблемы с дыханием и прошёл томографию, показавшей отрицательные результаты.
Новостной телеканал Rainews24 сообщил, что Ватикан
отменил аудиенции папы Франциска на четверг и пятницу.
В июле 2021 года в той же больнице "Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Франциск провел в клинике десять суток.
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