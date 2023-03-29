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Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами - РИА Новости, 29.03.2023
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Туризм
 
02:08 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ozera-1861282209.html
Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами
Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами - РИА Новости, 29.03.2023
Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый"... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:08
2023-03-29T02:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сортавала
шлиссельбург
высшая школа экономики (вшэ)
ростов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый" путешественник сможет не только отдохнуть от будничных забот, но и узнать что-то новое об истории родной страны, сообщает пресс-служба ВШБ.Сортавала: жемчужина КарелииСортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России. Прошлое города также повлияло на его облик, в котором нашли отражение традиции финской архитектуры. Наиболее интересные здания расположены в северной части Сортавалы, среди них – бывшая женская школа, дом Берга и бывшая Ратуша.Почувствовать себя аристократами XIX века можно, прокатившись на стилизованном ретропоезде из Сортавалы в Рускеалу. Купе на паровозной тяге оформлены в стиле "Николаевского экспресса" – дизайнеры полностью воссоздали атмосферу в деталях интерьера. Еще можно сесть на "Метеор" и через сорок минут очутиться на загадочном острове Валаам.Шлиссельбург: Орешек, который врагам не по зубамШлиссельбург, или с немецкого "Ключ-город", тоже стоит на берегу Ладожского озера. Это маленький, но знаменитый город в Ленинградской области. Большинство туристов приезжают сюда ради крепости Орешек, "русской Бастилии", которой в этом году исполняется 700 лет. За это время она побывала участником множества исторических событий – от похода Петра I на Швецию до борьбы с фашистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны.Интересен и сам город. Историческая застройка представлена домами XIX – начала XX веков. Шлюзы, мосты, рукотворные каналы, и вид на Неву добавляют романтики. В акватории Шлиссельбурга можно покататься на каяках, байдарках, яхтах, а на Староладожском канале в любое время года рыбачат.Галич: открытка с видами Древней РусиГаличское озеро – самое крупное в Костромской области. Более ста тысяч лет назад при таянии ледниковых вод образовалась котловина озера, на берегу которого в XII веке вырос древнерусский город. Сейчас вокруг – природный заказник "Галичский". Вдоль южного берега расположился Галич, один из древнейших городов России.Он долгое время был центром рыболовного промысла. В городе сохранилась Рыбная слобода – район, в котором с XVI по XX веках обособленно от остальных горожан жили представители этой профессии. Помимо своеобразной архитектуры, Слобода знаменита тем, что здесь зародился галевонский алеман – уникальный язык местных рыболовов, познакомиться с которым предлагают экскурсоводы.Особое историческое значение для города также имеют торговые ряды, построенные еще в XIX веке, которые не поменяли своего назначения. Популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, откуда открывается панорамный вид как на Галич, так и на озеро.Ростов Великий: мистическое озеро Древний город Ростов находится на левом берегу Неро – крупнейшего пресноводного озера Ярославской области. Этот ландшафтный памятник природы является одним из немногих таких водоемов предледникового периода, сохранившихся в центральной России.Место имеет мистическую славу: говорят, что там живет "наше" лохнесское чудовище, ходят слухи об утопленных сокровищах и запрятанном на одном из островов языческом алтаре.Летом на озере Неро можно покататься на лодках, порыбачить, поучаствовать в сплаве на байдарках и каяках, а зимой – разъезжать на санях и посоревноваться в гонках на снегоходах.Ростов занимает почетное место в списке городов "Золотого кольца" России и часто именуется родиной исконно русской архитектуры. Лучшее место для "перезагрузки" – легендарный Ростовский кремль. Здесь, на территории музея-заповедника, представлена крупнейшая в России коллекция изделий с финифтью – эмалью, нанесенной на металлическую подложку.Белозерск: ожившая летописьБелозерск находится в Вологодской области на берегу озера Белое, в честь которого и был назван город – до 1777 год он, как в сказке, именовался "Белоозеро". Первые упоминания о нем в Повести временных лет датируются 862 годом, что делает Белозерск одним из древнейших городов России.Озеро Белое – седьмое по величине в Европе. О происхождении названия ходит несколько версий, но есть природный факт: дно водоема покрыто белой глиной, которая при шторме образует взвесь. Так мы видим "белую" воду в озере. Здесь можно зарядится энергией природы русского севера, порыбачить. Переславль-Залесский: место для отдыха всей семьейПереславль-Залесский расположен в 140 километрах от Москвы, в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Городу около тридцати тысяч лет! Стоит начать осмотр со Спасо-Преображенского собора, который был построен в XII веке по приказу Юрию Долгорукого. Здесь же крестился Александр Невский.На гербе города изображена переславская ряпушка – ведь Переславль издревле поставлял ко двору московских князей эту деликатесную рыбу. Пройтись с удочкой можно и сейчас – поймать окуня, ерша. Только вот переславская ряпушка теперь в Красной книге, ее добывать нельзя.Петр I тоже облюбовал это место. Здесь в XVII веке строилась его потешная флотилия с ботиком "Фортуна".
https://ria.ru/20230324/tyumen-1859223294.html
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переславль-залесский
галич
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новости - туризм, туризм, туристы, сортавала, шлиссельбург, высшая школа экономики (вшэ), ростов, переславль-залесский, галич, белозерск, куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сортавала, Шлиссельбург, Высшая школа экономики (ВШЭ), Ростов, Переславль-Залесский, Галич, Белозерск, куда поехать в выходные, куда поехать
Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами

Эксперты назвали шесть озерных городов России, где можно отдохнуть от суеты

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТурбаза "Ламберг" на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии
Турбаза Ламберг на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый" путешественник сможет не только отдохнуть от будничных забот, но и узнать что-то новое об истории родной страны, сообщает пресс-служба ВШБ.

Сортавала: жемчужина Карелии

Сортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России.
Прошлое города также повлияло на его облик, в котором нашли отражение традиции финской архитектуры. Наиболее интересные здания расположены в северной части Сортавалы, среди них – бывшая женская школа, дом Берга и бывшая Ратуша.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Почувствовать себя аристократами XIX века можно, прокатившись на стилизованном ретропоезде из Сортавалы в Рускеалу. Купе на паровозной тяге оформлены в стиле "Николаевского экспресса" – дизайнеры полностью воссоздали атмосферу в деталях интерьера. Еще можно сесть на "Метеор" и через сорок минут очутиться на загадочном острове Валаам.

Шлиссельбург: Орешек, который врагам не по зубам

Шлиссельбург, или с немецкого "Ключ-город", тоже стоит на берегу Ладожского озера. Это маленький, но знаменитый город в Ленинградской области. Большинство туристов приезжают сюда ради крепости Орешек, "русской Бастилии", которой в этом году исполняется 700 лет.
За это время она побывала участником множества исторических событий – от похода Петра I на Швецию до борьбы с фашистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКрепость Орешек в Ленинградской области
Крепость Орешек в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Крепость Орешек в Ленинградской области
Интересен и сам город. Историческая застройка представлена домами XIX – начала XX веков. Шлюзы, мосты, рукотворные каналы, и вид на Неву добавляют романтики. В акватории Шлиссельбурга можно покататься на каяках, байдарках, яхтах, а на Староладожском канале в любое время года рыбачат.

Галич: открытка с видами Древней Руси

Галичское озеро – самое крупное в Костромской области. Более ста тысяч лет назад при таянии ледниковых вод образовалась котловина озера, на берегу которого в XII веке вырос древнерусский город. Сейчас вокруг – природный заказник "Галичский". Вдоль южного берега расположился Галич, один из древнейших городов России.
Он долгое время был центром рыболовного промысла. В городе сохранилась Рыбная слобода – район, в котором с XVI по XX веках обособленно от остальных горожан жили представители этой профессии. Помимо своеобразной архитектуры, Слобода знаменита тем, что здесь зародился галевонский алеман – уникальный язык местных рыболовов, познакомиться с которым предлагают экскурсоводы.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор
Вид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор
Особое историческое значение для города также имеют торговые ряды, построенные еще в XIX веке, которые не поменяли своего назначения. Популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, откуда открывается панорамный вид как на Галич, так и на озеро.

Ростов Великий: мистическое озеро

Древний город Ростов находится на левом берегу Неро – крупнейшего пресноводного озера Ярославской области. Этот ландшафтный памятник природы является одним из немногих таких водоемов предледникового периода, сохранившихся в центральной России.
Место имеет мистическую славу: говорят, что там живет "наше" лохнесское чудовище, ходят слухи об утопленных сокровищах и запрятанном на одном из островов языческом алтаре.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТуристы на катере на озере Неро в Ростове Великом
Туристы на катере на озере Неро в Ростове Великом - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Туристы на катере на озере Неро в Ростове Великом
Летом на озере Неро можно покататься на лодках, порыбачить, поучаствовать в сплаве на байдарках и каяках, а зимой – разъезжать на санях и посоревноваться в гонках на снегоходах.
Ростов занимает почетное место в списке городов "Золотого кольца" России и часто именуется родиной исконно русской архитектуры. Лучшее место для "перезагрузки" – легендарный Ростовский кремль. Здесь, на территории музея-заповедника, представлена крупнейшая в России коллекция изделий с финифтью – эмалью, нанесенной на металлическую подложку.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРостовский Кремль
Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ростовский Кремль

Белозерск: ожившая летопись

Белозерск находится в Вологодской области на берегу озера Белое, в честь которого и был назван город – до 1777 год он, как в сказке, именовался "Белоозеро". Первые упоминания о нем в Повести временных лет датируются 862 годом, что делает Белозерск одним из древнейших городов России.
Озеро Белое – седьмое по величине в Европе. О происхождении названия ходит несколько версий, но есть природный факт: дно водоема покрыто белой глиной, которая при шторме образует взвесь. Так мы видим "белую" воду в озере. Здесь можно зарядится энергией природы русского севера, порыбачить.
© Фото : предоставлено администрацией Вологодской областиБелое озеро в городе Белозерске
Белое озеро в городе Белозерске - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : предоставлено администрацией Вологодской области
Белое озеро в городе Белозерске

Переславль-Залесский: место для отдыха всей семьей

Переславль-Залесский расположен в 140 километрах от Москвы, в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Городу около тридцати тысяч лет! Стоит начать осмотр со Спасо-Преображенского собора, который был построен в XII веке по приказу Юрию Долгорукого. Здесь же крестился Александр Невский.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЦерковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
На гербе города изображена переславская ряпушка – ведь Переславль издревле поставлял ко двору московских князей эту деликатесную рыбу. Пройтись с удочкой можно и сейчас – поймать окуня, ерша. Только вот переславская ряпушка теперь в Красной книге, ее добывать нельзя.
Петр I тоже облюбовал это место. Здесь в XVII веке строилась его потешная флотилия с ботиком "Фортуна".
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