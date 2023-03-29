Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами
Эксперты назвали шесть озерных городов России, где можно отдохнуть от суеты
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТурбаза "Ламберг" на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый" путешественник сможет не только отдохнуть от будничных забот, но и узнать что-то новое об истории родной страны, сообщает пресс-служба ВШБ.
Сортавала: жемчужина Карелии
Сортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России.
Прошлое города также повлияло на его облик, в котором нашли отражение традиции финской архитектуры. Наиболее интересные здания расположены в северной части Сортавалы, среди них – бывшая женская школа, дом Берга и бывшая Ратуша.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Почувствовать себя аристократами XIX века можно, прокатившись на стилизованном ретропоезде из Сортавалы в Рускеалу. Купе на паровозной тяге оформлены в стиле "Николаевского экспресса" – дизайнеры полностью воссоздали атмосферу в деталях интерьера. Еще можно сесть на "Метеор" и через сорок минут очутиться на загадочном острове Валаам.
Шлиссельбург: Орешек, который врагам не по зубам
Шлиссельбург, или с немецкого "Ключ-город", тоже стоит на берегу Ладожского озера. Это маленький, но знаменитый город в Ленинградской области. Большинство туристов приезжают сюда ради крепости Орешек, "русской Бастилии", которой в этом году исполняется 700 лет.
За это время она побывала участником множества исторических событий – от похода Петра I на Швецию до борьбы с фашистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны.
Крепость Орешек в Ленинградской области
Интересен и сам город. Историческая застройка представлена домами XIX – начала XX веков. Шлюзы, мосты, рукотворные каналы, и вид на Неву добавляют романтики. В акватории Шлиссельбурга можно покататься на каяках, байдарках, яхтах, а на Староладожском канале в любое время года рыбачат.
Галич: открытка с видами Древней Руси
Галичское озеро – самое крупное в Костромской области. Более ста тысяч лет назад при таянии ледниковых вод образовалась котловина озера, на берегу которого в XII веке вырос древнерусский город. Сейчас вокруг – природный заказник "Галичский". Вдоль южного берега расположился Галич, один из древнейших городов России.
Он долгое время был центром рыболовного промысла. В городе сохранилась Рыбная слобода – район, в котором с XVI по XX веках обособленно от остальных горожан жили представители этой профессии. Помимо своеобразной архитектуры, Слобода знаменита тем, что здесь зародился галевонский алеман – уникальный язык местных рыболовов, познакомиться с которым предлагают экскурсоводы.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор
Вид на город Галич и Галичское озеро с высоты птичьего полета. В центре Введенский кафедральный собор
Особое историческое значение для города также имеют торговые ряды, построенные еще в XIX веке, которые не поменяли своего назначения. Популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, откуда открывается панорамный вид как на Галич, так и на озеро.
Ростов Великий: мистическое озеро
Древний город Ростов находится на левом берегу Неро – крупнейшего пресноводного озера Ярославской области. Этот ландшафтный памятник природы является одним из немногих таких водоемов предледникового периода, сохранившихся в центральной России.
Место имеет мистическую славу: говорят, что там живет "наше" лохнесское чудовище, ходят слухи об утопленных сокровищах и запрятанном на одном из островов языческом алтаре.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТуристы на катере на озере Неро в Ростове Великом
Туристы на катере на озере Неро в Ростове Великом
Летом на озере Неро можно покататься на лодках, порыбачить, поучаствовать в сплаве на байдарках и каяках, а зимой – разъезжать на санях и посоревноваться в гонках на снегоходах.
Ростов занимает почетное место в списке городов "Золотого кольца" России и часто именуется родиной исконно русской архитектуры. Лучшее место для "перезагрузки" – легендарный Ростовский кремль. Здесь, на территории музея-заповедника, представлена крупнейшая в России коллекция изделий с финифтью – эмалью, нанесенной на металлическую подложку.
Ростовский Кремль
Белозерск: ожившая летопись
Белозерск находится в Вологодской области на берегу озера Белое, в честь которого и был назван город – до 1777 год он, как в сказке, именовался "Белоозеро". Первые упоминания о нем в Повести временных лет датируются 862 годом, что делает Белозерск одним из древнейших городов России.
Озеро Белое – седьмое по величине в Европе. О происхождении названия ходит несколько версий, но есть природный факт: дно водоема покрыто белой глиной, которая при шторме образует взвесь. Так мы видим "белую" воду в озере. Здесь можно зарядится энергией природы русского севера, порыбачить.
© Фото : предоставлено администрацией Вологодской областиБелое озеро в городе Белозерске
© Фото : предоставлено администрацией Вологодской области
Белое озеро в городе Белозерске
Переславль-Залесский: место для отдыха всей семьей
Переславль-Залесский расположен в 140 километрах от Москвы, в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Городу около тридцати тысяч лет! Стоит начать осмотр со Спасо-Преображенского собора, который был построен в XII веке по приказу Юрию Долгорукого. Здесь же крестился Александр Невский.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЦерковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
На гербе города изображена переславская ряпушка – ведь Переславль издревле поставлял ко двору московских князей эту деликатесную рыбу. Пройтись с удочкой можно и сейчас – поймать окуня, ерша. Только вот переславская ряпушка теперь в Красной книге, ее добывать нельзя.
Петр I тоже облюбовал это место. Здесь в XVII веке строилась его потешная флотилия с ботиком "Фортуна".