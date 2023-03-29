https://ria.ru/20230329/ozera-1861282209.html

Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами

Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами - РИА Новости, 29.03.2023

Названы шесть городов России с самыми удивительными озерами

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый"... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:08

2023-03-29T02:08

2023-03-29T02:08

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высшая школа экономики (вшэ)

ростов

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, подобрали шесть озерных городов, где каждый "пытливый" путешественник сможет не только отдохнуть от будничных забот, но и узнать что-то новое об истории родной страны, сообщает пресс-служба ВШБ.Сортавала: жемчужина КарелииСортавала находится на северном берегу знаменитого Ладожского озера, в трех часах езды от столицы Карелии – Петрозаводска. Необычное название связано с его богатой историей: изначально Сортавала принадлежала Швеции, затем Финляндии, и только в XX веке окончательно вошла в состав России. Прошлое города также повлияло на его облик, в котором нашли отражение традиции финской архитектуры. Наиболее интересные здания расположены в северной части Сортавалы, среди них – бывшая женская школа, дом Берга и бывшая Ратуша.Почувствовать себя аристократами XIX века можно, прокатившись на стилизованном ретропоезде из Сортавалы в Рускеалу. Купе на паровозной тяге оформлены в стиле "Николаевского экспресса" – дизайнеры полностью воссоздали атмосферу в деталях интерьера. Еще можно сесть на "Метеор" и через сорок минут очутиться на загадочном острове Валаам.Шлиссельбург: Орешек, который врагам не по зубамШлиссельбург, или с немецкого "Ключ-город", тоже стоит на берегу Ладожского озера. Это маленький, но знаменитый город в Ленинградской области. Большинство туристов приезжают сюда ради крепости Орешек, "русской Бастилии", которой в этом году исполняется 700 лет. За это время она побывала участником множества исторических событий – от похода Петра I на Швецию до борьбы с фашистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны.Интересен и сам город. Историческая застройка представлена домами XIX – начала XX веков. Шлюзы, мосты, рукотворные каналы, и вид на Неву добавляют романтики. В акватории Шлиссельбурга можно покататься на каяках, байдарках, яхтах, а на Староладожском канале в любое время года рыбачат.Галич: открытка с видами Древней РусиГаличское озеро – самое крупное в Костромской области. Более ста тысяч лет назад при таянии ледниковых вод образовалась котловина озера, на берегу которого в XII веке вырос древнерусский город. Сейчас вокруг – природный заказник "Галичский". Вдоль южного берега расположился Галич, один из древнейших городов России.Он долгое время был центром рыболовного промысла. В городе сохранилась Рыбная слобода – район, в котором с XVI по XX веках обособленно от остальных горожан жили представители этой профессии. Помимо своеобразной архитектуры, Слобода знаменита тем, что здесь зародился галевонский алеман – уникальный язык местных рыболовов, познакомиться с которым предлагают экскурсоводы.Особое историческое значение для города также имеют торговые ряды, построенные еще в XIX веке, которые не поменяли своего назначения. Популярной смотровой площадкой является холм Балчуг, откуда открывается панорамный вид как на Галич, так и на озеро.Ростов Великий: мистическое озеро Древний город Ростов находится на левом берегу Неро – крупнейшего пресноводного озера Ярославской области. Этот ландшафтный памятник природы является одним из немногих таких водоемов предледникового периода, сохранившихся в центральной России.Место имеет мистическую славу: говорят, что там живет "наше" лохнесское чудовище, ходят слухи об утопленных сокровищах и запрятанном на одном из островов языческом алтаре.Летом на озере Неро можно покататься на лодках, порыбачить, поучаствовать в сплаве на байдарках и каяках, а зимой – разъезжать на санях и посоревноваться в гонках на снегоходах.Ростов занимает почетное место в списке городов "Золотого кольца" России и часто именуется родиной исконно русской архитектуры. Лучшее место для "перезагрузки" – легендарный Ростовский кремль. Здесь, на территории музея-заповедника, представлена крупнейшая в России коллекция изделий с финифтью – эмалью, нанесенной на металлическую подложку.Белозерск: ожившая летописьБелозерск находится в Вологодской области на берегу озера Белое, в честь которого и был назван город – до 1777 год он, как в сказке, именовался "Белоозеро". Первые упоминания о нем в Повести временных лет датируются 862 годом, что делает Белозерск одним из древнейших городов России.Озеро Белое – седьмое по величине в Европе. О происхождении названия ходит несколько версий, но есть природный факт: дно водоема покрыто белой глиной, которая при шторме образует взвесь. Так мы видим "белую" воду в озере. Здесь можно зарядится энергией природы русского севера, порыбачить. Переславль-Залесский: место для отдыха всей семьейПереславль-Залесский расположен в 140 километрах от Москвы, в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Городу около тридцати тысяч лет! Стоит начать осмотр со Спасо-Преображенского собора, который был построен в XII веке по приказу Юрию Долгорукого. Здесь же крестился Александр Невский.На гербе города изображена переславская ряпушка – ведь Переславль издревле поставлял ко двору московских князей эту деликатесную рыбу. Пройтись с удочкой можно и сейчас – поймать окуня, ерша. Только вот переславская ряпушка теперь в Красной книге, ее добывать нельзя.Петр I тоже облюбовал это место. Здесь в XVII веке строилась его потешная флотилия с ботиком "Фортуна".

https://ria.ru/20230324/tyumen-1859223294.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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