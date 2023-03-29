https://ria.ru/20230329/otstavka-1861654138.html

Путин принял отставку омского губернатора Буркова

Путин принял отставку омского губернатора Буркова - РИА Новости, 29.03.2023

Путин принял отставку омского губернатора Буркова

Президент России Владимир Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

2023-03-29T18:01

политика

омская область

россия

александр бурков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля."В связи с заявлением Губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию...", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230329/zaderzhanie-1861652914.html

омская область

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2023

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политика, омская область, россия, александр бурков, владимир путин