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Путин принял отставку омского губернатора Буркова - РИА Новости, 29.03.2023
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17:35 29.03.2023 (обновлено: 18:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/otstavka-1861654138.html
Путин принял отставку омского губернатора Буркова
Путин принял отставку омского губернатора Буркова - РИА Новости, 29.03.2023
Путин принял отставку омского губернатора Буркова
Президент России Владимир Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:35
2023-03-29T18:01
политика
омская область
россия
александр бурков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля."В связи с заявлением Губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию...", - говорится в документе.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
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политика, омская область, россия, александр бурков, владимир путин
Политика, Омская область, Россия, Александр Бурков, Владимир Путин
Путин принял отставку омского губернатора Буркова

Президент Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, текст соответствующего указа приводит пресс-служба Кремля.
"В связи с заявлением Губернатора Омской области Буркова А. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию...", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
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ПолитикаОмская областьРоссияАлександр БурковВладимир Путин
 
 
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