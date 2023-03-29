https://ria.ru/20230329/oskolok-1861705854.html

Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить

Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить - РИА Новости, 29.03.2023

Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить

Хирурги ижевской больницы извлекли осколок гранаты у участника спецоперации, который был ранен еще в ноябре, но продолжал воевать с болями и мог потерять... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:29

2023-03-29T21:29

2023-03-29T21:31

хорошие новости

ижевск

донецкая народная республика

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УФА, 29 мар – РИА Новости. Хирурги ижевской больницы извлекли осколок гранаты у участника спецоперации, который был ранен еще в ноябре, но продолжал воевать с болями и мог потерять двигательную функцию, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. "Осколок гранаты извлекли хирурги городской клинической больницы №7 Ижевска участнику специальной военной операции из Удмуртии и вернули ему возможность нормально ходить. Алексей отправился на спецоперацию добровольцем, получил ранение в ноябре прошлого года на территории Донецкой Народной Республики. Граната попала в окоп и разорвалась рядом с ним. На передовой бойцу оказали первую помощь, и еще два месяца он принимал участие в боях, несмотря на постоянные боли", - написала Пинчук в своем телеграм-канале. По ее словам, в январе Алексей вернулся в Удмуртию и обратился к врачам. После обследования его направили в нейрохирургическую службу. "Оказалось, что осколок задевал нерв, и, если бы врачи вовремя не провели операцию, мужчина мог бы потерять двигательную функцию. Сейчас пациент уже готовится к выписке. Осколок хранит у себя на тумбочке. В ближайшее время он собирается вернуться в зону спецоперации", - рассказала Пинчук.

https://ria.ru/20230305/operatsiya-1855952858.html

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

ижевск

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ижевск, донецкая народная республика