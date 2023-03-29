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Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить - РИА Новости, 29.03.2023
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21:29 29.03.2023 (обновлено: 21:31 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/oskolok-1861705854.html
Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить
Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить - РИА Новости, 29.03.2023
Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить
Хирурги ижевской больницы извлекли осколок гранаты у участника спецоперации, который был ранен еще в ноябре, но продолжал воевать с болями и мог потерять... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:29
2023-03-29T21:31
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ижевск
донецкая народная республика
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УФА, 29 мар – РИА Новости. Хирурги ижевской больницы извлекли осколок гранаты у участника спецоперации, который был ранен еще в ноябре, но продолжал воевать с болями и мог потерять двигательную функцию, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. "Осколок гранаты извлекли хирурги городской клинической больницы №7 Ижевска участнику специальной военной операции из Удмуртии и вернули ему возможность нормально ходить. Алексей отправился на спецоперацию добровольцем, получил ранение в ноябре прошлого года на территории Донецкой Народной Республики. Граната попала в окоп и разорвалась рядом с ним. На передовой бойцу оказали первую помощь, и еще два месяца он принимал участие в боях, несмотря на постоянные боли", - написала Пинчук в своем телеграм-канале. По ее словам, в январе Алексей вернулся в Удмуртию и обратился к врачам. После обследования его направили в нейрохирургическую службу. "Оказалось, что осколок задевал нерв, и, если бы врачи вовремя не провели операцию, мужчина мог бы потерять двигательную функцию. Сейчас пациент уже готовится к выписке. Осколок хранит у себя на тумбочке. В ближайшее время он собирается вернуться в зону спецоперации", - рассказала Пинчук.
https://ria.ru/20230305/operatsiya-1855952858.html
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ижевск, донецкая народная республика
Хорошие новости, Ижевск, Донецкая Народная Республика
Хирурги вернули участнику спецоперации возможность нормально ходить

Удмуртские хирурги извлекли осколок у участника спецоперации, который мог остаться без ног

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХирурги работают в операционной
Хирурги работают в операционной - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирурги работают в операционной. Архивное фото
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УФА, 29 мар – РИА Новости. Хирурги ижевской больницы извлекли осколок гранаты у участника спецоперации, который был ранен еще в ноябре, но продолжал воевать с болями и мог потерять двигательную функцию, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.
"Осколок гранаты извлекли хирурги городской клинической больницы №7 Ижевска участнику специальной военной операции из Удмуртии и вернули ему возможность нормально ходить. Алексей отправился на спецоперацию добровольцем, получил ранение в ноябре прошлого года на территории Донецкой Народной Республики. Граната попала в окоп и разорвалась рядом с ним. На передовой бойцу оказали первую помощь, и еще два месяца он принимал участие в боях, несмотря на постоянные боли", - написала Пинчук в своем телеграм-канале.
Хирурги проводят операцию. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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По ее словам, в январе Алексей вернулся в Удмуртию и обратился к врачам. После обследования его направили в нейрохирургическую службу.
"Оказалось, что осколок задевал нерв, и, если бы врачи вовремя не провели операцию, мужчина мог бы потерять двигательную функцию. Сейчас пациент уже готовится к выписке. Осколок хранит у себя на тумбочке. В ближайшее время он собирается вернуться в зону спецоперации", - рассказала Пинчук.
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
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