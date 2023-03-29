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Верховный комиссар ООН ответил на критику Киева - РИА Новости, 29.03.2023
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01:17 29.03.2023 (обновлено: 09:10 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html
Верховный комиссар ООН ответил на критику Киева
Верховный комиссар ООН ответил на критику Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Верховный комиссар ООН ответил на критику Киева
Важно, чтобы права человека, в том числе свобода религии, соблюдались, заявил журналистам верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, отвечая на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:17
2023-03-29T09:10
в мире
украина
россия
олег николенко
оон
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Важно, чтобы права человека, в том числе свобода религии, соблюдались, заявил журналистам верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, отвечая на просьбу прокомментировать критику со стороны киевских властей в адрес доклада УВКПЧ. Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок. "Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека", — сказал Тюрк. В то же время верховный комиссар подверг критике действия России на Украине, отметив, что "также важно обращать внимание и на другие вопросы прав человека в этом контексте".Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html
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в мире, украина, россия, олег николенко, оон, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Россия, Олег Николенко, ООН, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Верховный комиссар ООН ответил на критику Киева

Верховный комиссар ООН Тюрк: свобода религии на Украине должна соблюдаться

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 мар — РИА Новости. Важно, чтобы права человека, в том числе свобода религии, соблюдались, заявил журналистам верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, отвечая на просьбу прокомментировать критику со стороны киевских властей в адрес доклада УВКПЧ.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок.
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"Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека", — сказал Тюрк.
«

"Как вы знаете, в периодическом докладе, который мой Офис выпустил в прошлую пятницу, мы осветили эти аспекты", — добавил он.

В то же время верховный комиссар подверг критике действия России на Украине, отметив, что "также важно обращать внимание и на другие вопросы прав человека в этом контексте".
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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В миреУкраинаРоссияОлег НиколенкоООНУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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