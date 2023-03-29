https://ria.ru/20230329/obstrel-1861702990.html
На обстрелянной ВСУ территории в Мелитополе не было военных объектов
На обстрелянной ВСУ территории в Мелитополе не было военных объектов - РИА Новости, 29.03.2023
На обстрелянной ВСУ территории в Мелитополе не было военных объектов
Украинские войска в среду в Мелитополе Запорожской области обстреляли исключительно гражданскую инфраструктуру, военных объектов на этой территории не... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:02
2023-03-29T21:02
2023-03-29T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду в Мелитополе Запорожской области обстреляли исключительно гражданскую инфраструктуру, военных объектов на этой территории не располагается, сообщил РИА Новости следователь Следственного комитета РФ. Ранее в администрации города сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками в 05.30 повреждена электроподстанция в районе локомотивного депо, специалисты предприятия "Таврия-Энерго" работают над восстановлением подачи электроэнергии жителям района Нового Мелитополя и населенных пунктов Обильное и Семеновка Мелитопольского района. Следователи СК РФ провели осмотр места происшествия. По их данным, зафиксировано попадание трех снарядов реактивной системы залпового огня М-270 Multiple Launch Rocket System. "На территории, по которой был произведен обстрел, какие-либо военные объекты отсутствуют - удар был произведен исключительно по гражданской инфраструктуре", - сказал следователь. Он уточнил, что зафиксировано попадание снарядов по территории железнодорожного депо Мелитополя, включая подстанцию, которая снабжает электричеством как железнодорожное депо, так и прилегающие к нему жилые домовладения.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861473554.html
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в мире, мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На обстрелянной ВСУ территории в Мелитополе не было военных объектов
СК: на обстрелянной ВСУ территории в Мелитополе не было военных объектов