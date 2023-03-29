https://ria.ru/20230329/obstrel-1861700796.html

При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров

При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров - РИА Новости, 29.03.2023

При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров

Центр социального обслуживания пенсионеров в Петровском районе Донецка попал под обстрел, здание повреждено, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:39

2023-03-29T20:39

2023-03-29T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Центр социального обслуживания пенсионеров в Петровском районе Донецка попал под обстрел, здание повреждено, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания Территориального центра социального обслуживания пенсионеров по улице Брикетной", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. О пострадавших пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, петровский район