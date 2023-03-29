https://ria.ru/20230329/obstrel-1861700796.html
При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров
При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров - РИА Новости, 29.03.2023
При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров
Центр социального обслуживания пенсионеров в Петровском районе Донецка попал под обстрел, здание повреждено, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:39
2023-03-29T20:39
2023-03-29T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Центр социального обслуживания пенсионеров в Петровском районе Донецка попал под обстрел, здание повреждено, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 марта поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания Территориального центра социального обслуживания пенсионеров по улице Брикетной", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. О пострадавших пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Петровский район
При обстреле Донецка получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров
При обстреле Донецка со стороны ВСУ получил повреждения центр соцобслуживания пенсионеров