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Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам города, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:59
2023-03-29T19:59
2023-03-29T19:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861473554.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка