https://ria.ru/20230329/obstrel-1861694656.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 29.03.2023

Украинские войска выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам города, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:59

2023-03-29T19:59

2023-03-29T19:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Донецк за 40 минут, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861473554.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато