https://ria.ru/20230329/obstrel-1861581069.html

ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску

ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску - РИА Новости, 29.03.2023

ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и Докучаевск, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:13

2023-03-29T15:13

2023-03-29T15:13

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и Докучаевск, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 14.45 было выпущено три снаряда такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 13.30 - четыре снаряда по Докучаевску. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

кировский район

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происшествия, донецк, макеевка, кировский район, сцкк, нато