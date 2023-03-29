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ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/obstrel-1861581069.html
ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску
ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску - РИА Новости, 29.03.2023
ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и Докучаевск, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:13
2023-03-29T15:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и Докучаевск, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 14.45 было выпущено три снаряда такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 13.30 - четыре снаряда по Докучаевску. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Кировский район, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке и Докучаевску

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, Макеевку и Докучаевск, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 14.45 было выпущено три снаряда такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки, а в 13.30 - четыре снаряда по Докучаевску.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаКировский районСЦККНАТО
 
 
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