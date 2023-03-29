https://ria.ru/20230329/obstrel-1861476352.html
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 29.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
специальная военная операция на украине
донецк
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украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в представительстве сообщали, что 10.25 было выпущено также 10 ракет из РСЗО по указанному району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html
https://ria.ru/20230329/tseli-1861471558.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще десять ракет из РСЗО