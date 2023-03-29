https://ria.ru/20230329/obstrel-1861476352.html

ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 29.03.2023

ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в представительстве сообщали, что 10.25 было выпущено также 10 ракет из РСЗО по указанному району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html

https://ria.ru/20230329/tseli-1861471558.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия