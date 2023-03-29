https://ria.ru/20230329/obmen-1861433044.html

Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом

Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом - РИА Новости, 29.03.2023

Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:43

2023-03-29T08:43

2023-03-29T09:28

специальная военная операция на украине

общество

украина

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену гражданскими лицами с Украиной. Она отметила, что с вопросами пленных, вопросами оказания помощи военнослужащим, которые находятся в сложной жизненной ситуации, эффективно работает министерство обороны, спецслужбы. По словам Москальковой, она получает обращения от граждан, которые запрашивают обмен. Например, по ее данным, большое количество обращений поступает и от простых граждан Украины: инвалидов, престарелых, людей, которые хотели бы приехать в Россию к своим родственникам. "Граница закрыта, для осуществления гуманитарного коридора для прибытия этих людей сегодня не определен статус этого гуманитарного коридора. Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20230319/kontslager-1858874301.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

общество, украина, россия, татьяна москалькова