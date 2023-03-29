https://ria.ru/20230329/obmen-1861433044.html
Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом
Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом - РИА Новости, 29.03.2023
Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:43
2023-03-29T08:43
2023-03-29T09:28
специальная военная операция на украине
общество
украина
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену гражданскими лицами с Украиной. Она отметила, что с вопросами пленных, вопросами оказания помощи военнослужащим, которые находятся в сложной жизненной ситуации, эффективно работает министерство обороны, спецслужбы. По словам Москальковой, она получает обращения от граждан, которые запрашивают обмен. Например, по ее данным, большое количество обращений поступает и от простых граждан Украины: инвалидов, престарелых, людей, которые хотели бы приехать в Россию к своим родственникам. "Граница закрыта, для осуществления гуманитарного коридора для прибытия этих людей сегодня не определен статус этого гуманитарного коридора. Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему", - добавила омбудсмен.
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общество, украина, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, Россия, Татьяна Москалькова
Омбудсмен предложила решение проблемы обмена гражданскими лицами с Киевом
Москалькова предложила создать координирующий орган по обмену гражданскими лицами с Киевом
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену гражданскими лицами с Украиной.
«
"У нас сегодня нет такого специального координирующего органа, который бы занимался вопросами обмена гражданских лиц… Необходимость создания этого органа, его роль могут быть определены только президентом. Я со своей стороны вижу, что такая проблема есть", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что с вопросами пленных, вопросами оказания помощи военнослужащим, которые находятся в сложной жизненной ситуации, эффективно работает министерство обороны, спецслужбы. По словам Москальковой, она получает обращения от граждан, которые запрашивают обмен.
«
"Вопрос, конечно, не в компетенции уполномоченного по правам человека, но и не в компетенции министерства обороны, поскольку это гражданские лица, и есть вопросы, вообще не связанные с уголовным преследованием", - сообщила Москалькова.
Например, по ее данным, большое количество обращений поступает и от простых граждан Украины
: инвалидов, престарелых, людей, которые хотели бы приехать в Россию
к своим родственникам.
"Граница закрыта, для осуществления гуманитарного коридора для прибытия этих людей сегодня не определен статус этого гуманитарного коридора. Я вижу востребованность этой темы и думаю, что государственные органы задумаются над тем, как решить эту проблему", - добавила омбудсмен.
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