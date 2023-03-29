https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html

В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2"

В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 29.03.2023

В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2"

Предмет, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, заявило Датское энергетическое агентство. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:50

2023-03-29T16:50

2023-03-29T18:58

дания

nord stream 2 ag

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

россия

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ЦЮРИХ, 29 мар — РИА Новости. Предмет, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, заявило Датское энергетическое агентство.В ведомстве отметили, что накануне завершились работы по подъему подозрительного объекта со дна Балтийского моря."Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", — говорится в релизе.При работах присутствовал представитель оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, подчеркнули в агентстве.О том, что специалисты "Газпрома" при обследовании "Северного потока — 2" обнаружили некий столбик, сообщил в середине марта президент Владимир Путин. По его словам, он был установлен на стыке труб примерно в 30 километрах от места взрыва. В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма. По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время натовских учений, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230325/putin-1860662131.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

дания

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