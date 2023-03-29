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Эксперт назвал способ распознать созданное нейросетью изображение - РИА Новости, 29.03.2023
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Наука
 
03:35 29.03.2023 (обновлено: 03:47 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/neyroset-1861416305.html
Эксперт назвал способ распознать созданное нейросетью изображение
Эксперт назвал способ распознать созданное нейросетью изображение - РИА Новости, 29.03.2023
Эксперт назвал способ распознать созданное нейросетью изображение
Распознать изображение, которое было создано нейросетью, можно по неестественному свету или искаженной тени, а также по неправильной форме рук, рассказал РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:35
2023-03-29T03:47
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Распознать изображение, которое было создано нейросетью, можно по неестественному свету или искаженной тени, а также по неправильной форме рук, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам мобильного оператора "Билайн" Константин Романов. "В последнее время появляется много контента, который сгенерирован нейросетями. Он может быть в виде изображений или текста... Данный контент в последнее время очень тяжело отличить от созданного человеком, но, как говорится, "дьявол кроется в деталях". Что касается изображений, то пока технологии нейросетей неидеально формируют картинку, и можно заметить, например, неестественный свет или тени, которые отбрасывают предметы на этих изображениях, либо просто какие-то случайные предметы", - сказал Романов. В качестве примера эксперт приводит недавний разбор фотографии Папы Римского изданием Business Insider. "Неправильная тень, искаженная форма руки и чрезвычайно объемный пуховик стали теми пунктами, по которым фотографию определили как "вирусную", - сказал он. По словам эксперта, в случае с текстом определить написанный нейросетью материал можно по несогласованным предложениям и несостыковкам. "То есть если спустя несколько предложений в тексте появляется описание того, о чем ранее не было речи, то этот текст наверняка сгенерирован искусственным интеллектом", - поясняет Романов. При этом, как отмечает эксперт, нейросети изначально обучаются таким образом, чтобы не быть отличимыми от человека. "Пока в текстах и изображениях есть детали, которые явно свидетельствуют об искусственном происхождении контента, но нейросети совершенствуются и скоро отличить их творения от человека будет труднее. Именно поэтому все популярнее сегодня становятся алгоритмы, которые способны отличить контент, сгенерированный нейросетью, от созданного человеком", - заключает Романов.
https://ria.ru/20230322/neyroset-1859660468.html
https://ria.ru/20230306/serial-1856118836.html
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технологии, билайн, россия
Наука, Технологии, Билайн, Россия
Эксперт назвал способ распознать созданное нейросетью изображение

Романов: распознать созданное нейросетью изображение можно по рукам и искаженной тени

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Распознать изображение, которое было создано нейросетью, можно по неестественному свету или искаженной тени, а также по неправильной форме рук, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам мобильного оператора "Билайн" Константин Романов.
"В последнее время появляется много контента, который сгенерирован нейросетями. Он может быть в виде изображений или текста... Данный контент в последнее время очень тяжело отличить от созданного человеком, но, как говорится, "дьявол кроется в деталях". Что касается изображений, то пока технологии нейросетей неидеально формируют картинку, и можно заметить, например, неестественный свет или тени, которые отбрасывают предметы на этих изображениях, либо просто какие-то случайные предметы", - сказал Романов.
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В качестве примера эксперт приводит недавний разбор фотографии Папы Римского изданием Business Insider. "Неправильная тень, искаженная форма руки и чрезвычайно объемный пуховик стали теми пунктами, по которым фотографию определили как "вирусную", - сказал он.
По словам эксперта, в случае с текстом определить написанный нейросетью материал можно по несогласованным предложениям и несостыковкам. "То есть если спустя несколько предложений в тексте появляется описание того, о чем ранее не было речи, то этот текст наверняка сгенерирован искусственным интеллектом", - поясняет Романов.
При этом, как отмечает эксперт, нейросети изначально обучаются таким образом, чтобы не быть отличимыми от человека.
"Пока в текстах и изображениях есть детали, которые явно свидетельствуют об искусственном происхождении контента, но нейросети совершенствуются и скоро отличить их творения от человека будет труднее. Именно поэтому все популярнее сегодня становятся алгоритмы, которые способны отличить контент, сгенерированный нейросетью, от созданного человеком", - заключает Романов.
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