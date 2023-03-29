https://ria.ru/20230329/neft-1861666437.html

Запасы нефти в США неожиданно снизились

Запасы нефти в США неожиданно снизились - РИА Новости, 29.03.2023

Запасы нефти в США неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 марта, сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, - до... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:12

2023-03-29T18:12

2023-03-29T18:12

цены на нефть

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 марта, сократились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,6%, - до 473,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, роста запасов на 0,1 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в США при этом не изменился: показатель остается на уровне 371,6 миллиона баррелей с января. До того он снижался еженедельно начиная с сентября 2021 года. В итоге сейчас этот резерв все еще находится на минимуме с декабря 1983 года. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 35,2 миллиона баррелей с 36,8 миллиона. В то же время запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%), до 226,7 миллиона. Аналитики ждали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,3 миллиона баррелей (на 0,2%) и составили 116,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 1,5 миллиона.

https://ria.ru/20230323/neft-1860160596.html

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цены на нефть, экономика, сша