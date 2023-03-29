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Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию - РИА Новости, 29.03.2023
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13:22 29.03.2023 (обновлено: 14:09 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/neft-1861525113.html
Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию
Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию - РИА Новости, 29.03.2023
Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию
"Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:22
2023-03-29T14:09
экономика
индия
игорь сечин
роснефть
цены на нефть
россия
китай
александр новак
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте.Также они договорились диверсифицировать сорта поставляемых энергоресурсов.Это произошло во время рабочей поездки главы "Роснефти" Игоря Сечина в Индию, где он провел встречи с представителями государственных ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.Стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между российской и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.Как заявил накануне вице-премьер Александр Новак, поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Он указал на рост экспорта в Китай и на другие рынки.Блумберг сообщал, что Индия решила не нарушать ограничения Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Посол в Индии Денис Алипов назвал подобную информацию вбросом.Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отказался комментировать спекулятивные сообщения и отметил, что подход страны к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально.С пятого декабря прошлого года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230313/neft-1857664529.html
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экономика, индия, игорь сечин, роснефть, цены на нефть, россия, китай, александр новак, денис алипов, евросоюз, g7
Экономика, Индия, Игорь Сечин, Роснефть, Цены на нефть, Россия, Китай, Александр Новак, Денис Алипов, Евросоюз, G7
Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию

"Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте.
Также они договорились диверсифицировать сорта поставляемых энергоресурсов.
«

"Свои подписи под документом поставил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья", — говорится в публикации.

Это произошло во время рабочей поездки главы "Роснефти" Игоря Сечина в Индию, где он провел встречи с представителями государственных ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.
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13 марта, 22:57
Стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между российской и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.
Как заявил накануне вице-премьер Александр Новак, поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Он указал на рост экспорта в Китай и на другие рынки.
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Россия перенаправила все объемы экспорта нефти, выпавшие из-за эмбарго
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Блумберг сообщал, что Индия решила не нарушать ограничения Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Посол в Индии Денис Алипов назвал подобную информацию вбросом.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отказался комментировать спекулятивные сообщения и отметил, что подход страны к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально.
С пятого декабря прошлого года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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ЭкономикаИндияИгорь СечинРоснефтьЦены на нефтьРоссияКитайАлександр НовакДенис АлиповЕвросоюзG7
 
 
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