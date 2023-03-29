Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию
"Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте.
Также они договорились диверсифицировать сорта поставляемых энергоресурсов.
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"Свои подписи под документом поставил главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья", — говорится в публикации.
Это произошло во время рабочей поездки главы "Роснефти" Игоря Сечина в Индию, где он провел встречи с представителями государственных ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.
Стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между российской и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.
Как заявил накануне вице-премьер Александр Новак, поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Он указал на рост экспорта в Китай и на другие рынки.
Блумберг сообщал, что Индия решила не нарушать ограничения Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Посол в Индии Денис Алипов назвал подобную информацию вбросом.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отказался комментировать спекулятивные сообщения и отметил, что подход страны к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально.
С пятого декабря прошлого года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.