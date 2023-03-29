https://ria.ru/20230329/neft-1861525113.html

Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию

Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию - РИА Новости, 29.03.2023

Россия существенно увеличит поставки нефти в Индию

"Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:22

2023-03-29T13:22

2023-03-29T14:09

экономика

индия

игорь сечин

роснефть

цены на нефть

россия

китай

александр новак

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию, сообщила российская компания на своем сайте.Также они договорились диверсифицировать сорта поставляемых энергоресурсов.Это произошло во время рабочей поездки главы "Роснефти" Игоря Сечина в Индию, где он провел встречи с представителями государственных ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.Стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между российской и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.Как заявил накануне вице-премьер Александр Новак, поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза. Он указал на рост экспорта в Китай и на другие рынки.Блумберг сообщал, что Индия решила не нарушать ограничения Запада против России и соблюдать утвержденный G7 потолок цен на нефть. По данным агентства, индийское правительство просило банки и трейдеров придерживаться санкционных требований. Посол в Индии Денис Алипов назвал подобную информацию вбросом.Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи отказался комментировать спекулятивные сообщения и отметил, что подход страны к закупке российской нефти основан на требованиях энергетической безопасности, это по-прежнему актуально.С пятого декабря прошлого года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230313/neft-1857664529.html

https://ria.ru/20230328/neft-1861155372.html

https://ria.ru/20230316/neft-1858393695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, игорь сечин, роснефть, цены на нефть, россия, китай, александр новак, денис алипов, евросоюз, g7