https://ria.ru/20230329/nauka-1861010808.html

Ученые назвали растение, способное замедлить старение

Ученые назвали растение, способное замедлить старение - РИА Новости, 29.03.2023

Ученые назвали растение, способное замедлить старение

Ученые БФУ имени И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), среди которых — снижение частоты мутаций клеток,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:00

2023-03-29T09:00

2023-03-29T11:36

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балтийский федеральный университет

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ученые БФУ имени И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), среди которых — снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода, антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.Название растения Tanacetum vulgare L., также известного как пижма обыкновенная, происходит от греческого слова athanasia, что означает "бессмертие". Пижма часто используется в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах, рассказали ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ имени И. Канта).Пижма произрастает в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке. В зависимости от географического места изменяется содержание микроэлементов в растении, которые могут быть использованы в различных областях. Специалисты отметили, что эфирное масло пижмы, произрастающей в Балтийском регионе, имеет более разнообразный состав по сравнению с пижмой из других территорий. Она включает 15 различных компонентов.Для проведения исследований ученые собирали пижму вручную в Калининградской области. Затем сушили в естественных условиях и проводили экстракцию. Для определения наличия и выделения полезных веществ из пижмы использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затем в лабораторных условиях (in vitro) проводили оценку полезных свойств полученных веществ.Исследователи выяснили, что БАВ, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии (недостатка кислорода) клеток, а также проявлять общее антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.По словам ученых, наличие таких свойств означает, что пижма может использоваться для разработки новых функциональных продуктов питания для поддержания активности и долголетия человека — геропротекторных продуктов.Специалисты планируют проводить исследования для создания таких функциональных продуктов. Ученые отметили, что локальное сырье всегда выгоднее для производства."Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов благодаря ее обнаруженным полезным свойствам", — прокомментировал Станислав Сухих.Полученные результаты позволят начать разработку конкретных продуктов на основе пижмы для пищевой промышленности, косметики и других отраслей. А также специалисты БФУ считают необходимым проведение исследований Tanacetum vulgare L., растущей в разных странах. Это позволит определить, есть ли открытые ими свойства балтийской пижмы у растений в других регионах.

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

https://ria.ru/20221109/bfu-1829929726.html

https://ria.ru/20200722/1574650399.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, япония, китай, балтийский федеральный университет, биология, долголетие