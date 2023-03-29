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Ученые назвали растение, способное замедлить старение - РИА Новости, 29.03.2023
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Наука
 
09:00 29.03.2023 (обновлено: 11:36 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/nauka-1861010808.html
Ученые назвали растение, способное замедлить старение
Ученые назвали растение, способное замедлить старение - РИА Новости, 29.03.2023
Ученые назвали растение, способное замедлить старение
Ученые БФУ имени И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), среди которых — снижение частоты мутаций клеток,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:00
2023-03-29T11:36
наука
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япония
китай
балтийский федеральный университет
биология
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ученые БФУ имени И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), среди которых — снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода, антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.Название растения Tanacetum vulgare L., также известного как пижма обыкновенная, происходит от греческого слова athanasia, что означает "бессмертие". Пижма часто используется в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах, рассказали ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ имени И. Канта).Пижма произрастает в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке. В зависимости от географического места изменяется содержание микроэлементов в растении, которые могут быть использованы в различных областях. Специалисты отметили, что эфирное масло пижмы, произрастающей в Балтийском регионе, имеет более разнообразный состав по сравнению с пижмой из других территорий. Она включает 15 различных компонентов.Для проведения исследований ученые собирали пижму вручную в Калининградской области. Затем сушили в естественных условиях и проводили экстракцию. Для определения наличия и выделения полезных веществ из пижмы использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затем в лабораторных условиях (in vitro) проводили оценку полезных свойств полученных веществ.Исследователи выяснили, что БАВ, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии (недостатка кислорода) клеток, а также проявлять общее антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.По словам ученых, наличие таких свойств означает, что пижма может использоваться для разработки новых функциональных продуктов питания для поддержания активности и долголетия человека — геропротекторных продуктов.Специалисты планируют проводить исследования для создания таких функциональных продуктов. Ученые отметили, что локальное сырье всегда выгоднее для производства."Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов благодаря ее обнаруженным полезным свойствам", — прокомментировал Станислав Сухих.Полученные результаты позволят начать разработку конкретных продуктов на основе пижмы для пищевой промышленности, косметики и других отраслей. А также специалисты БФУ считают необходимым проведение исследований Tanacetum vulgare L., растущей в разных странах. Это позволит определить, есть ли открытые ими свойства балтийской пижмы у растений в других регионах.
https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, япония, китай, балтийский федеральный университет, биология, долголетие
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Япония, Китай, Балтийский федеральный университет, биология, долголетие
Ученые назвали растение, способное замедлить старение

Ученые БФУ им. И. Канта назвали пижму обыкновенную растением, способным замедлить старение

© iStock.com / Anna SoloveiЦветки пижмы
Цветки пижмы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© iStock.com / Anna Solovei
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ученые БФУ имени И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), среди которых — снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода, антиоксидантные, противомикробные и кардиопротекторные действия. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.
Название растения Tanacetum vulgare L., также известного как пижма обыкновенная, происходит от греческого слова athanasia, что означает "бессмертие". Пижма часто используется в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах, рассказали ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ имени И. Канта).
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Пижма произрастает в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке. В зависимости от географического места изменяется содержание микроэлементов в растении, которые могут быть использованы в различных областях. Специалисты отметили, что эфирное масло пижмы, произрастающей в Балтийском регионе, имеет более разнообразный состав по сравнению с пижмой из других территорий. Она включает 15 различных компонентов.
Для проведения исследований ученые собирали пижму вручную в Калининградской области. Затем сушили в естественных условиях и проводили экстракцию. Для определения наличия и выделения полезных веществ из пижмы использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затем в лабораторных условиях (in vitro) проводили оценку полезных свойств полученных веществ.
«

"Нами выделены биологически активные вещества (БАВ) из пижмы обыкновенной, произрастающей в Балтийском регионе. В рамках исследования удалось подтвердить уже описанные в литературе свойства пижмы, а также обнаружить новые", — рассказал заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

© Фото : БФУСтанислав Сухих за работой в лаборатории
Станислав Сухих за работой в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : БФУ
Станислав Сухих за работой в лаборатории
Исследователи выяснили, что БАВ, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии (недостатка кислорода) клеток, а также проявлять общее антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.
По словам ученых, наличие таких свойств означает, что пижма может использоваться для разработки новых функциональных продуктов питания для поддержания активности и долголетия человека — геропротекторных продуктов.
Специалисты планируют проводить исследования для создания таких функциональных продуктов. Ученые отметили, что локальное сырье всегда выгоднее для производства.
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"Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов благодаря ее обнаруженным полезным свойствам", — прокомментировал Станислав Сухих.
Полученные результаты позволят начать разработку конкретных продуктов на основе пижмы для пищевой промышленности, косметики и других отраслей. А также специалисты БФУ считают необходимым проведение исследований Tanacetum vulgare L., растущей в разных странах. Это позволит определить, есть ли открытые ими свойства балтийской пижмы у растений в других регионах.
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