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В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.03.2023
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18:14 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html
В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО
В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.03.2023
В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО
Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:14
2023-03-29T18:14
в мире
венгрия
швеция
финляндия
золтан ковач
нато
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БУДАПЕШТ, 29 мар - РИА Новости. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что о членстве Швеции решение будет принято позже. Представитель венгерского правительства в публикации на портале About Hungary указал "три причины, почему парламент Венгрии прав, когда колеблется с принятием Швеции в НАТО". Первой причиной он назвал "постоянный подрыв Швецией отношений" с Венгрией и напомнил, что советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее привел несколько высказываний ведущих шведских политиков, которые обвиняли Будапешт в нарушении принципа верховенства права и призывали Брюссель удержать средства из фондов ЕС для Венгрии. "Причина вторая: рушащийся трон морального превосходства... Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство или его "репрессивный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская сила. И не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека, говоря, что это "выражение свободы", прикрывая явный расизм маской морального превосходства", - подчеркнул Ковач. Третьей причиной спикер венгерского правительства назвал "отсутствие заботы и уважения" со стороны Швеции и отметил, что ухудшившиеся отношения будет сложно восстановить сейчас. "Если к этому добавить проблемы и недовольство Анкары, у них (Швеции - ред.) не останется много пространства для маневра, по крайней мере до тех пор, пока шведы не начнут менять свой тон и не помогут залечить давние раны", - добавил Ковач. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.
https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html
https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html
https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860655621.html
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в мире, венгрия, швеция, финляндия, золтан ковач, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Золтан Ковач, НАТО
В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО

Ковач: Венгрия не голосовала за прием Швеции в НАТО из-за ее "трона превосходства"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 29 мар - РИА Новости. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что о членстве Швеции решение будет принято позже.
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Представитель венгерского правительства в публикации на портале About Hungary указал "три причины, почему парламент Венгрии прав, когда колеблется с принятием Швеции в НАТО".
Первой причиной он назвал "постоянный подрыв Швецией отношений" с Венгрией и напомнил, что советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее привел несколько высказываний ведущих шведских политиков, которые обвиняли Будапешт в нарушении принципа верховенства права и призывали Брюссель удержать средства из фондов ЕС для Венгрии.
"Причина вторая: рушащийся трон морального превосходства... Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство или его "репрессивный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская сила. И не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека, говоря, что это "выражение свободы", прикрывая явный расизм маской морального превосходства", - подчеркнул Ковач.
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Третьей причиной спикер венгерского правительства назвал "отсутствие заботы и уважения" со стороны Швеции и отметил, что ухудшившиеся отношения будет сложно восстановить сейчас.
"Если к этому добавить проблемы и недовольство Анкары, у них (Швеции - ред.) не останется много пространства для маневра, по крайней мере до тех пор, пока шведы не начнут менять свой тон и не помогут залечить давние раны", - добавил Ковач.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.
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