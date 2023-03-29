https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html

В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО

В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО - РИА Новости, 29.03.2023

В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО

Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:14

2023-03-29T18:14

2023-03-29T18:14

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БУДАПЕШТ, 29 мар - РИА Новости. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что о членстве Швеции решение будет принято позже. Представитель венгерского правительства в публикации на портале About Hungary указал "три причины, почему парламент Венгрии прав, когда колеблется с принятием Швеции в НАТО". Первой причиной он назвал "постоянный подрыв Швецией отношений" с Венгрией и напомнил, что советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее привел несколько высказываний ведущих шведских политиков, которые обвиняли Будапешт в нарушении принципа верховенства права и призывали Брюссель удержать средства из фондов ЕС для Венгрии. "Причина вторая: рушащийся трон морального превосходства... Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство или его "репрессивный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская сила. И не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека, говоря, что это "выражение свободы", прикрывая явный расизм маской морального превосходства", - подчеркнул Ковач. Третьей причиной спикер венгерского правительства назвал "отсутствие заботы и уважения" со стороны Швеции и отметил, что ухудшившиеся отношения будет сложно восстановить сейчас. "Если к этому добавить проблемы и недовольство Анкары, у них (Швеции - ред.) не останется много пространства для маневра, по крайней мере до тех пор, пока шведы не начнут менять свой тон и не помогут залечить давние раны", - добавил Ковач. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.

https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html

https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html

https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860655621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, швеция, финляндия, золтан ковач, нато