В Венгрии объяснили, почему отложили голосование за прием Швеции в НАТО
Ковач: Венгрия не голосовала за прием Швеции в НАТО из-за ее "трона превосходства"
Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 мар - РИА Новости. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что о членстве Швеции решение будет принято позже.
Представитель венгерского правительства в публикации на портале About Hungary указал "три причины, почему парламент Венгрии прав, когда колеблется с принятием Швеции в НАТО".
Первой причиной он назвал "постоянный подрыв Швецией отношений" с Венгрией и напомнил, что советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее привел несколько высказываний ведущих шведских политиков, которые обвиняли Будапешт в нарушении принципа верховенства права и призывали Брюссель удержать средства из фондов ЕС для Венгрии.
"Причина вторая: рушащийся трон морального превосходства... Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство или его "репрессивный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская сила. И не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека, говоря, что это "выражение свободы", прикрывая явный расизм маской морального превосходства", - подчеркнул Ковач.
Третьей причиной спикер венгерского правительства назвал "отсутствие заботы и уважения" со стороны Швеции и отметил, что ухудшившиеся отношения будет сложно восстановить сейчас.
"Если к этому добавить проблемы и недовольство Анкары, у них (Швеции - ред.) не останется много пространства для маневра, по крайней мере до тех пор, пока шведы не начнут менять свой тон и не помогут залечить давние раны", - добавил Ковач.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.