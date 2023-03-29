https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html

Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков

Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков - РИА Новости, 29.03.2023

Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков

РФ надеется, что НАТО адекватно оценивает серьезность ситуации, которая привела к решению Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:26

2023-03-29T14:26

2023-03-29T14:26

белоруссия

россия

москва

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ надеется, что НАТО адекватно оценивает серьезность ситуации, которая привела к решению Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Создана инфраструктура, достигнуты договорённости с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия. План есть, будут созданы необходимые хранилища. Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами", - сказал Рябков журналистам. Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

белоруссия

россия

москва

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белоруссия, россия, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность