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Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков - РИА Новости, 29.03.2023
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков
РФ надеется, что НАТО адекватно оценивает серьезность ситуации, которая привела к решению Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
белоруссия
россия
москва
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ надеется, что НАТО адекватно оценивает серьезность ситуации, которая привела к решению Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Создана инфраструктура, достигнуты договорённости с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия. План есть, будут созданы необходимые хранилища. Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами", - сказал Рябков журналистам. Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
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белоруссия, россия, москва, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Рябков, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность
Россия надеется, что НАТО поймет серьезность размещения ТЯО, заявил Рябков
Рябков: Россия надеется, НАТО оценит серьезность ситуации с размещением ТЯО в Белоруссии