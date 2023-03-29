https://ria.ru/20230329/nato-1861536703.html
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2023
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:48
2023-03-29T13:48
2023-03-29T14:01
специальная военная операция на украине
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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нато, сергей лавров, политика, иран, россия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Сергей Лавров, Политика, Иран, Россия
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: НАТО фактически воюет на стороне киевского режима