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НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 29.03.2023 (обновлено: 14:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/nato-1861536703.html
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2023
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:48
2023-03-29T14:01
специальная военная операция на украине
нато
сергей лавров
политика
иран
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
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нато, сергей лавров, политика, иран, россия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Сергей Лавров, Политика, Иран, Россия
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: НАТО фактически воюет на стороне киевского режима

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОСергей ЛавровПолитикаИранРоссия
 
 
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