https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный - РИА Новости, 29.03.2023
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный
Киевский режим начал мобилизовать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:04
2023-03-29T04:04
2023-03-29T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
кривой рог
александр федоров (следственный комитет)
игорь кириллов
войска рхбз
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Киевский режим начал мобилизовать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, рассказал РИА Новости украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров, признавшийся, что сам страдает от наркотической зависимости и состоит на учете. "Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата. <…> Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", — сказал собеседник агентства. По словам Александра, его мобилизовали 12 сентября 2022 года, повестку ему вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, все записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили. Пленный добавил, что наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном "сидят" на метадоне — наркотике, который раздают наркоманам по официальной программе украинских властей. Федоров добавил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств."Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведешь товарища, тебе — скидка", — продолжил он. Также он рассказал, что в армии Украины наркотики достать несложно."По старым каналам, кто как — "Новой почтой" присылают, заказывают по "Новой почте", — сказал военнопленный. Ранее еще один украинский пленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА Новости, что на фронт наркотики доставляют украинские волонтеры, а также были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений. Другой украинский военнопленный Вячеслав Симбирский из Кривого Рога сообщал, что украинский военврач раздавал бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными". В конце января начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Минобороны получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов.
https://ria.ru/20230325/gagin-1860534534.html
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Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии
Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии
2023-03-29T04:04
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в мире, россия, киев, кривой рог, александр федоров (следственный комитет), игорь кириллов, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Кривой Рог, Александр Федоров (Следственный Комитет), Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный
Украинский пленный Федоров: Киев мобилизует открытых наркоманов, в том числе с судимостями
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Киевский режим начал мобилизовать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, рассказал РИА Новости украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров, признавшийся, что сам страдает от наркотической зависимости и состоит на учете.
"Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата. <…> Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", — сказал собеседник агентства.
По словам Александра, его мобилизовали 12 сентября 2022 года, повестку ему вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, все записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили.
Пленный добавил, что наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном "сидят" на метадоне — наркотике, который раздают наркоманам по официальной программе украинских властей.
«
"Программа замещения — есть пункты, ты приходишь туда, платишь деньги, определенную сумму, и тебе выдают эти таблетки. Это программа замещения "уличного" метадона" , — пояснил военнопленный.
Федоров добавил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств.
"Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведешь товарища, тебе — скидка", — продолжил он.
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Также он рассказал, что в армии Украины наркотики достать несложно.
"По старым каналам, кто как — "Новой почтой" присылают, заказывают по "Новой почте", — сказал военнопленный.
Ранее еще один украинский пленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА Новости, что на фронт наркотики доставляют украинские волонтеры, а также были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений.
Другой украинский военнопленный Вячеслав Симбирский из Кривого Рога
сообщал, что украинский военврач раздавал бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными".
В конце января начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ
) Вооруженных сил России Игорь Кириллов
заявил, что Минобороны получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов.
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