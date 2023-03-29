https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный

Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный - РИА Новости, 29.03.2023

Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный

Киевский режим начал мобилизовать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:04

2023-03-29T04:04

2023-03-29T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

кривой рог

александр федоров (следственный комитет)

игорь кириллов

войска рхбз

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Киевский режим начал мобилизовать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами, рассказал РИА Новости украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров, признавшийся, что сам страдает от наркотической зависимости и состоит на учете. "Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата. <…> Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза", — сказал собеседник агентства. По словам Александра, его мобилизовали 12 сентября 2022 года, повестку ему вручил военный патруль в харьковском метро. Он отметил, что медкомиссия была очень условная, все записывали со слов мобилизованного, но на наркотические статьи внимания не обратили. Пленный добавил, что наркоманы в украинских войсках встречаются достаточно часто, причем в основном "сидят" на метадоне — наркотике, который раздают наркоманам по официальной программе украинских властей. Федоров добавил, что легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок запрещенных средств."Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведешь товарища, тебе — скидка", — продолжил он. Также он рассказал, что в армии Украины наркотики достать несложно."По старым каналам, кто как — "Новой почтой" присылают, заказывают по "Новой почте", — сказал военнопленный. Ранее еще один украинский пленный — Иван Василенко из Полтавы — рассказывал РИА Новости, что на фронт наркотики доставляют украинские волонтеры, а также были случаи, когда коноплю выращивали прямо в местах расположения подразделений. Другой украинский военнопленный Вячеслав Симбирский из Кривого Рога сообщал, что украинский военврач раздавал бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными". В конце января начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Минобороны получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов.

https://ria.ru/20230325/gagin-1860534534.html

https://ria.ru/20230327/naemniki-1860809226.html

россия

киев

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Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии 2023-03-29T04:04 true PT2M10S

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в мире, россия, киев, кривой рог, александр федоров (следственный комитет), игорь кириллов, войска рхбз