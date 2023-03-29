https://ria.ru/20230329/napitki-1861533837.html

В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков

В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков - РИА Новости, 29.03.2023

В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков

Запуск эксперимента по электронной маркировке соков и безалкогольных напитков преждевременен, поскольку может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:41

2023-03-29T13:41

2023-03-29T13:41

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запуск эксперимента по электронной маркировке соков и безалкогольных напитков преждевременен, поскольку может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по электронной маркировке безалкогольных напитков с 15 мая текущего года по 1 февраля следующего. "Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным", - считает Новиков. "Старт эксперимента по маркировке соковой продукции и безалкогольных напитков в ближайшее время может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии. Считаем, что перед запуском эксперимента необходимо получить обратную связь от бизнеса и детально просчитать все риски, это поможет избежать дальнейших проблем", - пояснил он. Так, по оценке союза, запуск эксперимента и последующая обязательная электронная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют. Кроме этого, в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахоросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов, напомнил Новиков. Он также считает, что еще не до конца отлажены технические механизмы такой маркировки других видов продукции, и поэтому переходить к новым категориям необходимо, лишь решив текущие проблемы. И в итоге с учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции старт эксперимента нужно как минимум отложить, "чтобы избежать дополнительной нагрузки на бизнес, который в прошлом году и так столкнулся с серьезными проблемами", заключил Новиков.

https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html

https://ria.ru/20230329/sok-1861473821.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия