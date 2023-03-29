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В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков - РИА Новости, 29.03.2023
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13:41 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/napitki-1861533837.html
В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков
В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков - РИА Новости, 29.03.2023
В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков
Запуск эксперимента по электронной маркировке соков и безалкогольных напитков преждевременен, поскольку может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:41
2023-03-29T13:41
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запуск эксперимента по электронной маркировке соков и безалкогольных напитков преждевременен, поскольку может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по электронной маркировке безалкогольных напитков с 15 мая текущего года по 1 февраля следующего. "Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным", - считает Новиков. "Старт эксперимента по маркировке соковой продукции и безалкогольных напитков в ближайшее время может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии. Считаем, что перед запуском эксперимента необходимо получить обратную связь от бизнеса и детально просчитать все риски, это поможет избежать дальнейших проблем", - пояснил он. Так, по оценке союза, запуск эксперимента и последующая обязательная электронная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют. Кроме этого, в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахоросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов, напомнил Новиков. Он также считает, что еще не до конца отлажены технические механизмы такой маркировки других видов продукции, и поэтому переходить к новым категориям необходимо, лишь решив текущие проблемы. И в итоге с учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции старт эксперимента нужно как минимум отложить, "чтобы избежать дополнительной нагрузки на бизнес, который в прошлом году и так столкнулся с серьезными проблемами", заключил Новиков.
https://ria.ru/20221121/aktsiz-1833100534.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Россия
В отрасли выступили против эксперимента по маркировке соков и напитков

"Союзнапитки": эксперимент по маркировке соков и напитков начинать преждевременно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве
Бутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бутылки с лимонадами в торговом зале магазина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запуск эксперимента по электронной маркировке соков и безалкогольных напитков преждевременен, поскольку может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии, заявил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитков") Максим Новиков.
Минпромторг России предлагает провести эксперимент по электронной маркировке безалкогольных напитков с 15 мая текущего года по 1 февраля следующего.
"Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным", - считает Новиков.
"Старт эксперимента по маркировке соковой продукции и безалкогольных напитков в ближайшее время может создать критическую нагрузку на всю инфраструктуру индустрии. Считаем, что перед запуском эксперимента необходимо получить обратную связь от бизнеса и детально просчитать все риски, это поможет избежать дальнейших проблем", - пояснил он.
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Так, по оценке союза, запуск эксперимента и последующая обязательная электронная маркировка потребуют от индустрии колоссальных финансовых и технологических ресурсов, которые в данный момент отсутствуют. Кроме этого, в ближайшее время начнет взиматься акциз на сахоросодержащие безалкогольные напитки, что также потребует от производителей дополнительных расходов, напомнил Новиков.
Он также считает, что еще не до конца отлажены технические механизмы такой маркировки других видов продукции, и поэтому переходить к новым категориям необходимо, лишь решив текущие проблемы. И в итоге с учетом текущего экономического положения производителей безалкогольных напитков и соковой продукции старт эксперимента нужно как минимум отложить, "чтобы избежать дополнительной нагрузки на бизнес, который в прошлом году и так столкнулся с серьезными проблемами", заключил Новиков.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаРоссия
 
 
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