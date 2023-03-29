https://ria.ru/20230329/namestnik-1861710925.html

Наместник ПЦУ в киевской лавре обвинил УПЦ в нежелании порвать с Москвой

Наместник ПЦУ в киевской лавре обвинил УПЦ в нежелании порвать с Москвой - РИА Новости, 29.03.2023

Наместник ПЦУ в киевской лавре обвинил УПЦ в нежелании порвать с Москвой

Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) в видеообращении заявил, что предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:14

2023-03-29T22:14

2023-03-29T22:18

религия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Раскольничий "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) в видеообращении заявил, что предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) и монахи Киево-Печерской лавры сами виноваты в гонениях, развязанных против них киевскими властями, так как не желают "разорвать подчинение Москве" и признать "Православную церковь Украины (ПЦУ)". Глава раскольнической ПЦУ митрополит Епифаний ранее назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого назначенец был запрещен в служении указом митрополита Онуфрия. "Нас до сих пор пытаются убедить, что единственная причина этих событий (атаки властей на Киево-Печерскую лавру – ред.) — отношение государства. Однако следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает… В происходящем я вижу действие Промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине поместной православной церкви, которой предоставлен томос об автокефалии", – сказал он в видеообращении на странице ПЦУ в YouTube. В видеообращении Лотыш, называющий себя "членом духовного собора лавры", заявил, что самостоятельно решил уйти в ПЦУ. Он призвал лаврских насельников "остаться в лавре в составе поместной православной церкви Украины под омофором блаженнейшего митрополита Епифания". Ранее осведомленный о ситуации в лавре источник сообщил РИА Новости, что Лотыш заявляет, что с ним согласны перейти в ПЦУ пять насельников, в то время как вся братия составляет около 200 человек. Кроме того, в братии лавры он состоял недолго, и в последние два дня отсутствовал в монастыре. Обращение было записано в переданной раскольникам украинскими властями Успенской церкви лавры.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861689231.html

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ситуация вокруг упц