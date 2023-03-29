https://ria.ru/20230329/nalogi-1861593888.html

В США выявили, что Credit Suisse помогает американцам уклоняться от налогов

В США выявили, что Credit Suisse помогает американцам уклоняться от налогов - РИА Новости, 29.03.2023

В США выявили, что Credit Suisse помогает американцам уклоняться от налогов

Финкомитет Сената США выявил, что швейцарский банк Credit Suisse, ранее помогавший американцам уклоняться от налогов, делает это вновь, нарушая соответствующие... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:39

2023-03-29T15:39

2023-03-29T15:39

экономика

сша

швейцария

credit suisse

ubs

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Финкомитет Сената США выявил, что швейцарский банк Credit Suisse, ранее помогавший американцам уклоняться от налогов, делает это вновь, нарушая соответствующие соглашения - в частности, была обнаружена схема с нераскрытием почти 100 миллионов долларов, следует из документа регулятора. В 2014 году банк признал себя виновным по уголовным обвинениям в "сознательном и преднамеренном" содействии тысячам американских клиентов в сокрытии их оффшорных активов и доходов. В то время он признал, что использовал подставных лиц, уничтожал учетные записи и доставлял наличные деньги американским клиентам, чтобы предотвратить обнаружение, соглашаясь расправиться с уклоняющимися от уплаты налогов в США в рамках своей сделки о признании вины. Credit Suisse также согласился в то время на ряд реформ был оштрафован на 2,6 миллиарда долларов. "Расследование комитета выявило серьезные нарушения этого соглашения, включая ранее неизвестный, продолжающийся и потенциально преступный сговор, связанный с нераскрытием почти 100 миллионов долларов на секретных оффшорных счетах, принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков", - говорится в документе. Комитет также запросил у Credit Suisse информацию о любых других крупных незадекларированных счетах, принадлежащих сверхбогатым гражданам США с состоянием более 20 миллионов долларов, хранящихся в банке. К моменту завершения расследования было выявлено 23 таких счета, и в настоящее время проводятся дополнительные проверки. Исходя из выводов комитета, общая сумма, скрытая в нарушение соглашения, составляет более 700 миллионов долларов. Расследование также показало, насколько банкиры Credit Suisse способствовали и пособничали уклонению от уплаты налогов в офшорах американскому бизнесмену Дэну Хорски, который в 2016 году признал себя виновным в одном из крупнейших уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в истории США. Так, сотрудники банка помогли Хорски скрыть от властей США 220 миллионов долларов. Комитет сообщает, что ситуация может привести к одному из самых крупных штрафов по правилам отчетности по иностранным банковским счетам. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html

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экономика, сша, швейцария, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank