https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум - РИА Новости, 29.03.2023
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум
Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:05
2023-03-29T15:05
2023-03-29T15:54
общество
россия
татьяна голикова
мрот
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, мрот
Общество, Россия, Татьяна Голикова, МРОТ
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум
Голикова: превышение МРОТ над прожиточным минимумом может составить 17,1 процента