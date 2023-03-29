Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 29.03.2023 (обновлено: 15:54 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум - РИА Новости, 29.03.2023
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум
Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:05
2023-03-29T15:54
общество
россия
татьяна голикова
мрот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_d434b1a3868812f33c1e4a4ee56b23fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, мрот
Общество, Россия, Татьяна Голикова, МРОТ
Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум

Голикова: превышение МРОТ над прожиточным минимумом может составить 17,1 процента

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«

"Ваше решение о повышении с 1 декабря 2024 года минимального размера оплаты труда обеспечит ориентировочно превышение МРОТ над прожиточным минимумом на 17,1%," - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года
23 марта, 13:37
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМРОТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала