https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html

Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум

Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум - РИА Новости, 29.03.2023

Голикова рассказала, на сколько МРОТ может превысить прожиточный минимум

Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:05

2023-03-29T15:05

2023-03-29T15:54

общество

россия

татьяна голикова

мрот

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Превышение МРОТ над прожиточным минимумом в 2024 году может составить 17,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова, мрот