https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html

Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова

Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 29.03.2023

Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова

Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:01

2023-03-29T15:01

2023-03-29T15:01

россия

татьяна голикова

общество

мрот

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", - сказала Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства. По ее словам, в в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум способного гражданина на 3,7%.

https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html

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Ольга Фомченкова

россия, татьяна голикова, общество, мрот