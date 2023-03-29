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Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 29.03.2023
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15:01 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 29.03.2023
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова
Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
россия
татьяна голикова
общество
мрот
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", - сказала Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства. По ее словам, в в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум способного гражданина на 3,7%.
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россия, татьяна голикова, общество, мрот
Россия, Татьяна Голикова, Общество, МРОТ
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова

Голикова: развитие экономики и темпы ее роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", - сказала Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства.
По ее словам, в в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум способного гражданина на 3,7%.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбществоМРОТ
 
 
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