https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова - РИА Новости, 29.03.2023
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова
Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
россия
татьяна голикова
общество
мрот
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", - сказала Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства. По ее словам, в в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум способного гражданина на 3,7%.
https://ria.ru/20230323/mrot-1860059115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, общество, мрот
Россия, Татьяна Голикова, Общество, МРОТ
Развитие экономики обеспечит рост МРОТ, заявила Голикова
Голикова: развитие экономики и темпы ее роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие экономики и темпы роста обеспечат рост МРОТ и реальных зарплат в РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", - сказала Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства.
По ее словам, в в 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум способного гражданина на 3,7%.
В России проиндексируют МРОТ на 18 процентов с 2024 года