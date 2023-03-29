https://ria.ru/20230329/moskva-1861450061.html

Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей

Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей - РИА Новости, 29.03.2023

Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей

С марта прошлого года в рамках антикризисной программы поддержки бизнеса столичные власти одобрили предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. С марта прошлого года в рамках антикризисной программы поддержки бизнеса столичные власти одобрили предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что городские механизмы поддержки помогают компаниям не только в поиске альтернативных поставщиков и способов логистики, но и позволяют увеличивать инвестиции в модернизацию и расширение производства.Реализацией программы льготного инвестиционного кредитования занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Средства, полученные в рамках программы, компании могут направить на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), льготные антикризисные инвесткредиты поддержали ряд отраслей обрабатывающей промышленности города. В частности, помощь одобрена предприятиям, производящим лекарства, продукты питания, автокомпоненты, строительные конструкции, а также компаниям сферы переработки отходов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)