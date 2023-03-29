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Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей
Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Ефимов: предприятиям Москвы одобрили льготные кредиты на 18,6 млрд рублей
С марта прошлого года в рамках антикризисной программы поддержки бизнеса столичные власти одобрили предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. С марта прошлого года в рамках антикризисной программы поддержки бизнеса столичные власти одобрили предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он пояснил, что городские механизмы поддержки помогают компаниям не только в поиске альтернативных поставщиков и способов логистики, но и позволяют увеличивать инвестиции в модернизацию и расширение производства.Реализацией программы льготного инвестиционного кредитования занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Средства, полученные в рамках программы, компании могут направить на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), льготные антикризисные инвесткредиты поддержали ряд отраслей обрабатывающей промышленности города. В частности, помощь одобрена предприятиям, производящим лекарства, продукты питания, автокомпоненты, строительные конструкции, а также компаниям сферы переработки отходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. С марта прошлого года в рамках антикризисной программы поддержки бизнеса столичные власти одобрили предприятиям льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он пояснил, что городские механизмы поддержки помогают компаниям не только в поиске альтернативных поставщиков и способов логистики, но и позволяют увеличивать инвестиции в модернизацию и расширение производства.
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"В этом помогают льготные инвестиционные кредиты, которые можно получить с марта прошлого года. На данный момент город одобрил такие займы 11 столичным предприятиям на 18,6 миллиарда рублей. На этих производствах работают около шести тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Реализацией программы льготного инвестиционного кредитования занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Средства, полученные в рамках программы, компании могут направить на закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП), льготные антикризисные инвесткредиты поддержали ряд отраслей обрабатывающей промышленности города. В частности, помощь одобрена предприятиям, производящим лекарства, продукты питания, автокомпоненты, строительные конструкции, а также компаниям сферы переработки отходов.