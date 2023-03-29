https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html

В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева

В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева - РИА Новости, 29.03.2023

В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева

Кремль интересовался делом жителя Тульской области Андрея Москалева, признанного виновным в дискредитации российской армии, но вопрос там глубже – в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:52

2023-03-29T12:52

2023-03-29T13:17

россия

ефремов

дмитрий песков

тульская область

происшествия

дети

школа

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кремль интересовался делом жителя Тульской области Андрея Москалева, признанного виновным в дискредитации российской армии, но вопрос там глубже – в неисполнении родительских обязанностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он рекомендовал представителям СМИ обратиться в органы опеки за разъяснениями, подчеркнув, что история давняя."Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно", - уточнил Песков.Во вторник Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. Это произошло 25 апреля 2022 года.С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь-шестиклассница, которую он воспитывает один, была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Ее мать, как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти – данных пока нет.Власти сообщали, что планируют добиваться ограничении отца и матери в родительских правах. По данным источника РИА Новости, отцу вменяют в частности тот факт, что дочь долгое время не ходила в школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначено рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, семья Москалевых состоит "на профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении" с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.

https://ria.ru/20221118/deti-1832469822.html

https://ria.ru/20230322/shtraf-1859686211.html

россия

ефремов

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ефремов, дмитрий песков, тульская область, происшествия, дети, школа