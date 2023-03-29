https://ria.ru/20230329/moskalev-1861513577.html
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева
Кремль интересовался делом жителя Тульской области Андрея Москалева, признанного виновным в дискредитации российской армии, но вопрос там глубже – в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:52
2023-03-29T12:52
2023-03-29T13:17
россия
ефремов
дмитрий песков
тульская область
происшествия
дети
школа
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кремль интересовался делом жителя Тульской области Андрея Москалева, признанного виновным в дискредитации российской армии, но вопрос там глубже – в неисполнении родительских обязанностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он рекомендовал представителям СМИ обратиться в органы опеки за разъяснениями, подчеркнув, что история давняя."Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно", - уточнил Песков.Во вторник Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. Это произошло 25 апреля 2022 года.С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь-шестиклассница, которую он воспитывает один, была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Ее мать, как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти – данных пока нет.Власти сообщали, что планируют добиваться ограничении отца и матери в родительских правах. По данным источника РИА Новости, отцу вменяют в частности тот факт, что дочь долгое время не ходила в школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначено рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, семья Москалевых состоит "на профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении" с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
https://ria.ru/20221118/deti-1832469822.html
https://ria.ru/20230322/shtraf-1859686211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ефремов, дмитрий песков, тульская область, происшествия, дети, школа
Россия, Ефремов, Дмитрий Песков, Тульская область, Происшествия, Дети, Школа
В Кремле прокомментировали дело против жителя Ефремова Алексея Москалева
Песков: в деле Алексея Москалева вопрос в неисполнении родительских обязанностей
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кремль интересовался делом жителя Тульской области Андрея Москалева, признанного виновным в дискредитации российской армии, но вопрос там глубже – в неисполнении родительских обязанностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Я не считаю себя вправе комментировать дело Москалева, во-первых, это судебное решение. Мы интересовались причинами дела, я могу сказать одно - что там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом, там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и обеспечением условий проживания ребенка", - сказал Песков журналистам.
Он рекомендовал представителям СМИ обратиться в органы опеки за разъяснениями, подчеркнув, что история давняя.
"Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно", - уточнил Песков.
Во вторник Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. Это произошло 25 апреля 2022 года.
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С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь-шестиклассница, которую он воспитывает один, была помещена в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Ее мать, как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти – данных пока нет.
Власти сообщали, что планируют добиваться ограничении отца и матери в родительских правах. По данным источника РИА Новости, отцу вменяют в частности тот факт, что дочь долгое время не ходила в школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.
На 6 апреля назначено рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, семья Москалевых состоит "на профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении" с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
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