https://ria.ru/20230329/mitvol-1861421196.html

ФСИН сообщила о состоянии Митволя

ФСИН сообщила о состоянии Митволя - РИА Новости, 29.03.2023

ФСИН сообщила о состоянии Митволя

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, ранее госпитализированный из СИЗО в Красноярске в тюремную больницу, прошел лечение и в настоящее время доставлен РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:53

2023-03-29T05:53

2023-03-29T06:14

происшествия

россия

красноярск

красноярский край

олег митволь

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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, ранее госпитализированный из СИЗО в Красноярске в тюремную больницу, прошел лечение и в настоящее время доставлен обратно в следственный изолятор, сообщили РИА Новости в краевом главке ФСИН. В феврале источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Митволь был госпитализирован из СИЗО-1. В ГУФСИН подтвердили госпитализацию Митволя. Председатель совета директоров компании "Красноярск ТИСИЗ" - фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту "Внуково", позднее арестован в Красноярске. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. "Сообщаем, что обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ гражданин Митволь О.Л. прошел лечение в Краевой туберкулезной больнице №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю в соответствии с выставленным ему диагнозом. Он в полном объеме получил назначенную врачами больницы терапию, прошел все необходимые диагностические обследования, в том числе и дополнительное обследование в условиях Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им. С.М. Березина. Жалоб на лечение и условия содержания в больнице обвиняемый не высказывал", - сообщили в главке. Отмечается, что "Митволь в письменной форме отказался от дальнейшего медицинского обследования в ведомственной больнице, он был переведен в следственный изолятор, где продолжит находиться под наблюдением медицинских работников СИЗО". "В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное", - добавили в главке.

https://ria.ru/20230329/pornografiya-1861417098.html

https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html

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красноярск

красноярский край

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