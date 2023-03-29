ФСИН сообщила о состоянии Митволя
ФСИН: Митволь прошел лечение в тюремной больнице и находится в СИЗО
Олег Митволь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, ранее госпитализированный из СИЗО в Красноярске в тюремную больницу, прошел лечение и в настоящее время доставлен обратно в следственный изолятор, сообщили РИА Новости в краевом главке ФСИН.
В феврале источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Митволь был госпитализирован из СИЗО-1. В ГУФСИН подтвердили госпитализацию Митволя. Председатель совета директоров компании "Красноярск ТИСИЗ" - фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту "Внуково", позднее арестован в Красноярске. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Сообщаем, что обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ гражданин Митволь О.Л. прошел лечение в Краевой туберкулезной больнице №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю в соответствии с выставленным ему диагнозом. Он в полном объеме получил назначенную врачами больницы терапию, прошел все необходимые диагностические обследования, в том числе и дополнительное обследование в условиях Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им. С.М. Березина. Жалоб на лечение и условия содержания в больнице обвиняемый не высказывал", - сообщили в главке.
Отмечается, что "Митволь в письменной форме отказался от дальнейшего медицинского обследования в ведомственной больнице, он был переведен в следственный изолятор, где продолжит находиться под наблюдением медицинских работников СИЗО".
"В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное", - добавили в главке.