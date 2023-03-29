https://ria.ru/20230329/mir-1861407787.html

Эксперт оценил перспективы внедрения системы "Мир" в Латинской Америке

Эксперт оценил перспективы внедрения системы "Мир" в Латинской Америке - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперт оценил перспективы внедрения системы "Мир" в Латинской Америке

Перспективы дальнейшего распространения в Латинской Америке платежной системы "Мир", несмотря на ее недавний запуск на Кубе, невелики в силу небольшого... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:23

2023-03-29T00:23

2023-03-29T00:32

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Перспективы дальнейшего распространения в Латинской Америке платежной системы "Мир", несмотря на ее недавний запуск на Кубе, невелики в силу небольшого потенциального спроса, заявил РИА Новости заместитель директора Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский. Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах - работа над полной функциональностью системы продолжается. "В отношении других стран Латинской Америки - здесь я бы не считал, что перспективы большие в силу географии, особенно сейчас, при ограничении перелётов... Туристов у нас в Латинской Америке мало и, опять же, в силу географии я не думаю, что даже при дальнейшем расширении отношений их будет сильно больше, по крайней мере до такой степени, как в Египте, Турции, Эмиратах, той же Кубе. Всё-таки в тех странах потенциал для распространения системы "Мир" меньше", - сказал Дробышевский. По словам эксперта, экономическую оправданность внедрения системы "Мир" в других странах региона определяют масштабы спроса, поэтому даже при отсутствии политических ограничений со стороны государств-партнеров оно может быть бессмысленным. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, на Кубе, в Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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новости - туризм, латинская америка, куба, египет, технологии