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В Раде заявили, что Украина уже использует переданные Словакией МиГ-29 - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/mig-1861500110.html
В Раде заявили, что Украина уже использует переданные Словакией МиГ-29
В Раде заявили, что Украина уже использует переданные Словакией МиГ-29 - РИА Новости, 29.03.2023
В Раде заявили, что Украина уже использует переданные Словакией МиГ-29
Украина уже использует переданные Словакией истребители, сообщила в среду вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:29
2023-03-29T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
харьков
роберт фицо
верховная рада украины
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 29 мар - РИА Новости. Украина уже использует переданные Словакией истребители, сообщила в среду вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. "Небо над Харьковом уже охраняют четыре истребителя, которые Словакия передала Украине", - сказала Кондратюк в ходе выступления в парламенте Словакии. Она также поблагодарила Словакию за гуманитарную помощь, которую страна оказала Украине. На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper. Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно. В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859489921.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, словакия, украина, харьков, роберт фицо, верховная рада украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Харьков, Роберт Фицо, Верховная Рада Украины, МиГ-29
В Раде заявили, что Украина уже использует переданные Словакией МиГ-29

Вице-спикер Рады Кондратюк: Украина уже использует переданные Словакией истребители МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29 ВВС Словакии
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 мар - РИА Новости. Украина уже использует переданные Словакией истребители, сообщила в среду вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.
"Небо над Харьковом уже охраняют четыре истребителя, которые Словакия передала Украине", - сказала Кондратюк в ходе выступления в парламенте Словакии.
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Она также поблагодарила Словакию за гуманитарную помощь, которую страна оказала Украине.
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Бывший премьер-министр страны, глава партии Smer Роберт Фицо позже заявил, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.
В понедельник партия Smer подала иск в отношении тех членов правительства, которые принимали это решение. Фицо сообщал, что в иске речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаХарьковРоберт ФицоВерховная Рада УкраиныМиГ-29
 
 
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