Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую" - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/metro-1861514339.html
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую" - РИА Новости, 29.03.2023
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"
На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
в мире
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". "Каждый раз, когда в Киеве начинается воздушная тревога, люди прячутся в том числе в метро "Минская", - пишет автор петиции. По его мнению, название станции метро "Минская" "унижает честь и достоинство украинцев", в связи с чем, предлагает переименовать станцию "Минскую" на "Варшавскую". На сайте мэрии указано, что документ уже набрал 5114 голосов из шести тысяч необходимых для рассмотрения столичными властями. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230328/gagarin-1861191096.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"

На Украине появилась петиция о переименовании станции метро "Минская" в "Варшавскую"

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую".
"Каждый раз, когда в Киеве начинается воздушная тревога, люди прячутся в том числе в метро "Минская", - пишет автор петиции. По его мнению, название станции метро "Минская" "унижает честь и достоинство украинцев", в связи с чем, предлагает переименовать станцию "Минскую" на "Варшавскую".
На сайте мэрии указано, что документ уже набрал 5114 голосов из шести тысяч необходимых для рассмотрения столичными властями.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Киеве переименовали проспект Гагарина
28 марта, 12:20
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала