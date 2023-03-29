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В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую" - РИА Новости, 29.03.2023
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"
На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". "Каждый раз, когда в Киеве начинается воздушная тревога, люди прячутся в том числе в метро "Минская", - пишет автор петиции. По его мнению, название станции метро "Минская" "унижает честь и достоинство украинцев", в связи с чем, предлагает переименовать станцию "Минскую" на "Варшавскую". На сайте мэрии указано, что документ уже набрал 5114 голосов из шести тысяч необходимых для рассмотрения столичными властями. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев
В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"
На Украине появилась петиция о переименовании станции метро "Минская" в "Варшавскую"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую".
"Каждый раз, когда в Киеве начинается воздушная тревога, люди прячутся в том числе в метро "Минская", - пишет автор петиции. По его мнению, название станции метро "Минская" "унижает честь и достоинство украинцев", в связи с чем, предлагает переименовать станцию "Минскую" на "Варшавскую".
На сайте мэрии указано, что документ уже набрал 5114 голосов из шести тысяч необходимых для рассмотрения столичными властями.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко
, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией
и СССР
, всего, по его словам, переименовали 288 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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