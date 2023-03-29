https://ria.ru/20230329/metro-1861514339.html

В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"

В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую" - РИА Новости, 29.03.2023

В Киеве предложили переименовать станцию метро "Минская" в "Варшавскую"

На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

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украина

киев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На сайте Киевсовета появилась петиция с предложением переименовать киевскую станцию метро "Минская" на "Варшавскую". "Каждый раз, когда в Киеве начинается воздушная тревога, люди прячутся в том числе в метро "Минская", - пишет автор петиции. По его мнению, название станции метро "Минская" "унижает честь и достоинство украинцев", в связи с чем, предлагает переименовать станцию "Минскую" на "Варшавскую". На сайте мэрии указано, что документ уже набрал 5114 голосов из шести тысяч необходимых для рассмотрения столичными властями. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, в марте переименовали 16 столичных улиц, чьи названия были связаны с Россией и СССР, всего, по его словам, переименовали 288 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев