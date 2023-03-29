Рейтинг@Mail.ru
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:05
2023-03-29T14:05
происшествия
мелитополь
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_6af4ccd69fc6215674d4a9e41885068b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в Telegram-канале. "В полицию в течение дня поступает информация о минировании нескольких учреждений в Мелитополе, включая МГУ им. Макаренко. Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются", - говорится в сообщении администрации. Эвакуированные уже возвращаются в проверенные здания. "Город живет своей жизнью, организации работают в штатном режиме", - заявили в администрации. Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html
мелитополь
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_092aef03f165aecaad5ae79b76215d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мелитополь, запорожская область, россия
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Россия
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе

Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в Telegram-канале.
"В полицию в течение дня поступает информация о минировании нескольких учреждений в Мелитополе, включая МГУ им. Макаренко. Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются", - говорится в сообщении администрации.
Эвакуированные уже возвращаются в проверенные здания. "Город живет своей жизнью, организации работают в штатном режиме", - заявили в администрации.
Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Жительницу Подмосковья осудили за "минирование" военного аэродрома
1 февраля, 12:31
 
ПроисшествияМелитопольЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала