https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html

Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе

Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе - РИА Новости, 29.03.2023

Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе

Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:05

2023-03-29T14:05

2023-03-29T14:05

происшествия

мелитополь

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_6af4ccd69fc6215674d4a9e41885068b.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в Telegram-канале. "В полицию в течение дня поступает информация о минировании нескольких учреждений в Мелитополе, включая МГУ им. Макаренко. Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются", - говорится в сообщении администрации. Эвакуированные уже возвращаются в проверенные здания. "Город живет своей жизнью, организации работают в штатном режиме", - заявили в администрации. Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230201/prigovor-1848919561.html

мелитополь

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мелитополь, запорожская область, россия