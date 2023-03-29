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Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:05
2023-03-29T14:05
2023-03-29T14:05
происшествия
мелитополь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе Запорожской области, в том числе Мелитопольского госуниверситета, передают местные власти в Telegram-канале. "В полицию в течение дня поступает информация о минировании нескольких учреждений в Мелитополе, включая МГУ им. Макаренко. Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются", - говорится в сообщении администрации. Эвакуированные уже возвращаются в проверенные здания. "Город живет своей жизнью, организации работают в штатном режиме", - заявили в администрации. Всплески ложных "минирований" регулярно наблюдаются в России все последние годы. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, мелитополь, запорожская область, россия
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Россия
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
Силовики проверяют сообщения о минировании учреждений в Мелитополе в Запорожской области