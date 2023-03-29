https://ria.ru/20230329/melitopol-1861455736.html
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя - РИА Новости, 29.03.2023
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя
Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:32
2023-03-29T10:32
2023-03-29T10:32
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/83/1562628377_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_c27901720ed257b23649e0237265157b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА Новости в экстренных службах. Как ранее сообщил агентству член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Мелитополь "аварийно обесточен после обстрела" из РСЗО HIMARS, идут восстановительные работы. По их данным, повреждены объекты системы электроснабжения, ведутся восстановительные работы.
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/83/1562628377_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b98d96fd32b1addc5015c9272b308f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя
Экстренные службы: свет в Мелитополе после украинского обстрела пропал лишь частично