https://ria.ru/20230329/melitopol-1861455736.html

Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя

Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя - РИА Новости, 29.03.2023

Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя

Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:32

2023-03-29T10:32

2023-03-29T10:32

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир рогов

вооруженные силы украины

мелитополь

запорожская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА Новости в экстренных службах. Как ранее сообщил агентству член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Мелитополь "аварийно обесточен после обстрела" из РСЗО HIMARS, идут восстановительные работы. По их данным, повреждены объекты системы электроснабжения, ведутся восстановительные работы.

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, мелитополь, запорожская область