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Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861455736.html
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя - РИА Новости, 29.03.2023
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя
Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:32
2023-03-29T10:32
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир рогов
вооруженные силы украины
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА Новости в экстренных службах. Как ранее сообщил агентству член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Мелитополь "аварийно обесточен после обстрела" из РСЗО HIMARS, идут восстановительные работы. По их данным, повреждены объекты системы электроснабжения, ведутся восстановительные работы.
мелитополь
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происшествия, владимир рогов, вооруженные силы украины, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область
Экстренные службы уточнили последствия украинского обстрела Мелитополя

Экстренные службы: свет в Мелитополе после украинского обстрела пропал лишь частично

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подача электроэнергии в Мелитополе Запорожской области после украинского обстрела в среду утром прекращена только в отдельных частях города, уточнили РИА Новости в экстренных службах.
Как ранее сообщил агентству член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Мелитополь "аварийно обесточен после обстрела" из РСЗО HIMARS, идут восстановительные работы.
«
"Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что Мелитополь после утреннего обстрела боевиками ВСУ обесточен. Это не соответствует действительности. Аварийно прекращена подача электроэнергии в отдельных частях города", - заявили в экстренных службах.
По их данным, повреждены объекты системы электроснабжения, ведутся восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМелитопольЗапорожская область
 
 
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