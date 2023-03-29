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В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер - РИА Новости, 29.03.2023
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13:16 29.03.2023 (обновлено: 14:24 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/medvedi-1861523532.html
В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер
В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер - РИА Новости, 29.03.2023
В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер
Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в первый раз после зимней спячки вышли в уличные вольеры, рассказала журналистам генеральный директор... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:16
2023-03-29T14:24
хорошие новости
общество
московский зоопарк
светлана акулова
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в первый раз после зимней спячки вышли в уличные вольеры, рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Директор зоопарка пояснила, что первая прогулка продлится около получаса, но постепенно время будут увеличивать. На обычное питание медведи перейдут примерно через полтора месяца. "Когда они готовились к спячке, Роза весила около 600 килограммов, Аладдин весил около 400 килограммов. За время сна они теряют где-то 30-40 процентов своего веса. Пока мы их не взвешивали. &lt;…&gt; Зрительно их осмотрели, их здоровье в хорошем состоянии, чувствуют они себя хорошо", — отметила Акулова.По ее словам, сон у медведей был прерывистым, так как зима оказалась недостаточно холодной. Периодически звери просыпались и бродили по берлоге.
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353
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Медведи проснулись после зимней спячки. Кадры из Московского зоопарка
Медведи из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки, в среду бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин впервые вышли в уличные вольеры. Ветеринары зрительно осмотрели медведей, их здоровье в хорошем состоянии.
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общество, московский зоопарк, светлана акулова, москва, новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Москва, Новости - Туризм
В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер

Медведи из Московского зоопарка Роза и Аладдин впервые после спячки вышли в уличный вольер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в первый раз после зимней спячки вышли в уличные вольеры, рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«
"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись. Три дня их наши киперы и зоологи готовили. Им давали воду, низкокалорийную пищу, кашу с медом, овощи, фрукты. Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала она.
Директор зоопарка пояснила, что первая прогулка продлится около получаса, но постепенно время будут увеличивать. На обычное питание медведи перейдут примерно через полтора месяца.
"Когда они готовились к спячке, Роза весила около 600 килограммов, Аладдин весил около 400 килограммов. За время сна они теряют где-то 30-40 процентов своего веса. Пока мы их не взвешивали. <…> Зрительно их осмотрели, их здоровье в хорошем состоянии, чувствуют они себя хорошо", — отметила Акулова.
По ее словам, сон у медведей был прерывистым, так как зима оказалась недостаточно холодной. Периодически звери просыпались и бродили по берлоге.
"Сегодня они даже буянили": в Московском зоопарке проснулись медведи
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

Сотрудники Московского зоопарка подготавливают еду в вольере для медведей, которые проснулись после зимней спячки

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

Бурая медведица Роза, проснувшаяся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

Гималайский медведь Аладдин, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись", — поделились радостной новостью в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Зоологи готовились к этому моменту несколько дней, давали животным воду и низкокалорийную пищу, чтобы восстановить пищеварение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Наконец бурую медведицу Розу и гималайского медведя Аладдина выпустили в уличные вольеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 8

"Сегодня они даже буянили, чтобы выйти на улицу как можно скорее", — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 8
Посетители у вольера с медведями в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Первая прогулка длится около получаса, постепенно время будут увеличивать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На возвращение медведей к обычному образу жизни и питания понадобится примерно полтора месяца.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Ветеринарные тренинги с животными пока не проводят, но специалисты зрительно их осмотрели и пришли к выводу, что с медведями все в порядке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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