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В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер

В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер - РИА Новости, 29.03.2023

В Московском зоопарке медведи впервые после спячки вышли в уличный вольер

Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в первый раз после зимней спячки вышли в уличные вольеры, рассказала журналистам генеральный директор... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:16

2023-03-29T13:16

2023-03-29T14:24

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин в первый раз после зимней спячки вышли в уличные вольеры, рассказала журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Директор зоопарка пояснила, что первая прогулка продлится около получаса, но постепенно время будут увеличивать. На обычное питание медведи перейдут примерно через полтора месяца. "Когда они готовились к спячке, Роза весила около 600 килограммов, Аладдин весил около 400 килограммов. За время сна они теряют где-то 30-40 процентов своего веса. Пока мы их не взвешивали. <…> Зрительно их осмотрели, их здоровье в хорошем состоянии, чувствуют они себя хорошо", — отметила Акулова.По ее словам, сон у медведей был прерывистым, так как зима оказалась недостаточно холодной. Периодически звери просыпались и бродили по берлоге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведи проснулись после зимней спячки. Кадры из Московского зоопарка Медведи из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки, в среду бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин впервые вышли в уличные вольеры. Ветеринары зрительно осмотрели медведей, их здоровье в хорошем состоянии. 2023-03-29T13:16 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московский зоопарк, светлана акулова, москва, новости - туризм