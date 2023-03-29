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Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами

Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами - РИА Новости, 29.03.2023

Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:31

2023-03-29T18:31

2023-03-29T18:32

казань

вооруженные силы рф

россия

технологии

безопасность

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами и другими современными средствами поражения, а также обсудил с губернаторами набор на военную службу по контракту."В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту", - написал Медведев.

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казань, вооруженные силы рф, россия, технологии, безопасность, дмитрий медведев