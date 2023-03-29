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Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами
Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами - РИА Новости, 29.03.2023
Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:31
2023-03-29T18:31
2023-03-29T18:32
казань
вооруженные силы рф
россия
технологии
безопасность
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что на Казанском пороховом заводе рассмотрел обеспеченность ВС РФ боеприпасами и другими современными средствами поражения, а также обсудил с губернаторами набор на военную службу по контракту."В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту", - написал Медведев.
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казань, вооруженные силы рф, россия, технологии, безопасность, дмитрий медведев
Казань, Вооруженные силы РФ, Россия, Технологии, Безопасность, Дмитрий Медведев
Медведев на заводе в Казани оценил обеспеченность ВС России боеприпасами
Медведев на Казанском пороховом заводе оценил обеспечение ВС России средствами поражения