https://ria.ru/20230329/matkapital-1861589795.html
В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал
В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал - РИА Новости, 29.03.2023
В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал
Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал получили жители новых регионов, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:30
2023-03-29T15:30
2023-03-29T15:30
общество
татьяна голикова
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал получили жители новых регионов, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного отчета в Госдуме, программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей. Программа маткапитала была распространена и на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента получить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года. Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
https://ria.ru/20191127/1561567659.html
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, россия
Общество, Татьяна Голикова, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия
В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал
Голикова: 46,9 тысячи сертификатов на получение маткапитала выдали в новых регионах России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал получили жители новых регионов, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
«
"Активно идет работа по предоставлению материнского капитала гражданам новых регионов Российской Федерации. Это уже 46,9 тысячи сертификатов на материнский капитал", - рассказала она в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного отчета в Госдуме, программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей. Программа маткапитала была распространена и на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента получить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года.
Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
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