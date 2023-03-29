https://ria.ru/20230329/matkapital-1861589795.html

В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал

В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал - РИА Новости, 29.03.2023

В новых регионах выдали около 47 тысяч сертификатов на материнский капитал

Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал получили жители новых регионов, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:30

2023-03-29T15:30

2023-03-29T15:30

общество

татьяна голикова

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал получили жители новых регионов, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного отчета в Госдуме, программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей. Программа маткапитала была распространена и на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента получить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года. Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

общество, татьяна голикова, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, россия