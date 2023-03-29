https://ria.ru/20230329/markirovka-1861457257.html

Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков

Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков - РИА Новости, 29.03.2023

Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:40

2023-03-29T10:40

2023-03-29T10:40

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков", - говорится в сообщении. Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.

https://ria.ru/20230327/vitaminy-1860803305.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия