https://ria.ru/20230329/markirovka-1861457257.html
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков - РИА Новости, 29.03.2023
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:40
2023-03-29T10:40
2023-03-29T10:40
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков", - говорится в сообщении. Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.
https://ria.ru/20230327/vitaminy-1860803305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.
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