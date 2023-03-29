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Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков - РИА Новости, 29.03.2023
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10:40 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/markirovka-1861457257.html
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков - РИА Новости, 29.03.2023
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:40
2023-03-29T10:40
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. "Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков", - говорится в сообщении. Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство сахаросодержащих напитков
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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