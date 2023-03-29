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Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина - РИА Новости, 29.03.2023
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19:54 29.03.2023 (обновлено: 19:57 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/mariupol-1861693189.html
Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина
Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина - РИА Новости, 29.03.2023
Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью рассказал, что маршрут визита президента России Владимира Путина в Мариуполь заранее не прорабатывался, он был... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:54
2023-03-29T19:57
политика
россия
мариуполь
владимир путин
марат хуснуллин
павел зарубин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью рассказал, что маршрут визита президента России Владимира Путина в Мариуполь заранее не прорабатывался, он был "спонтанным". "(Президент) вышел из машины в жилом микрорайоне…. Народ начал собираться… Действительно, для всех это было неожиданностью… Вообще, маршрут был спонтанным… И я хочу сказать, что у него (президента РФ - ред.) железные нервы", - рассказал Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Ранее президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
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политика, россия, мариуполь, владимир путин, марат хуснуллин, павел зарубин
Политика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Павел Зарубин
Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина

Вице-премьер Хуснуллин: маршрут визита президента Путина в Мариуполь был спонтанным

Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью рассказал, что маршрут визита президента России Владимира Путина в Мариуполь заранее не прорабатывался, он был "спонтанным".
"(Президент) вышел из машины в жилом микрорайоне…. Народ начал собираться… Действительно, для всех это было неожиданностью… Вообще, маршрут был спонтанным… И я хочу сказать, что у него (президента РФ - ред.) железные нервы", - рассказал Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вечерний Мариуполь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным
20 марта, 16:48
 
ПолитикаРоссияМариупольВладимир ПутинМарат ХуснуллинПавел Зарубин
 
 
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