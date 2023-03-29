https://ria.ru/20230329/mariupol-1861693189.html

Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина

Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина - РИА Новости, 29.03.2023

Хуснуллин рассказал о поездке в Мариуполь и железных нервах Путина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью рассказал, что маршрут визита президента России Владимира Путина в Мариуполь заранее не прорабатывался, он был... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:54

2023-03-29T19:54

2023-03-29T19:57

политика

россия

мариуполь

владимир путин

марат хуснуллин

павел зарубин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью рассказал, что маршрут визита президента России Владимира Путина в Мариуполь заранее не прорабатывался, он был "спонтанным". "(Президент) вышел из машины в жилом микрорайоне…. Народ начал собираться… Действительно, для всех это было неожиданностью… Вообще, маршрут был спонтанным… И я хочу сказать, что у него (президента РФ - ред.) железные нервы", - рассказал Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Ранее президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230320/ugrozy-1859221823.html

россия

мариуполь

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политика, россия, мариуполь, владимир путин, марат хуснуллин, павел зарубин