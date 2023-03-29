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Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта - РИА Новости, 29.03.2023
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Наука
 
02:05 29.03.2023 (обновлено: 02:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/mamont-1861413320.html
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта - РИА Новости, 29.03.2023
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:05
2023-03-29T02:35
наука
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биология
австралия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного, пишет газета Guardian. Отмечается, что компания работала над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. Как пишет издание, целью проекта является демонстрация "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.
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в мире, биология, австралия
Наука, В мире, биология, Австралия
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта

Австралийская фирма Vow приготовила фрикадельку из созданного в лаборатории мяса мамонта

© Flickr / Joseph MartinezСкелет мамонта в музее
Скелет мамонта в музее - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Flickr / Joseph Martinez
Скелет мамонта в музее. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного, пишет газета Guardian.
Отмечается, что компания работала над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда.
«
"Мы не видели этот белок тысячи лет... Таким образом, мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, когда мы это съедим. Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно (мясо) было более приемлемым для регулирующих органов", - приводит газета слова Вольветанга.
Как пишет издание, целью проекта является демонстрация "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.
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