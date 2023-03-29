Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта

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"Мы не видели этот белок тысячи лет... Таким образом, мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, когда мы это съедим. Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно (мясо) было более приемлемым для регулирующих органов", - приводит газета слова Вольветанга.