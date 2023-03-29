https://ria.ru/20230329/mamont-1861413320.html
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта - РИА Новости, 29.03.2023
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:05
2023-03-29T02:05
2023-03-29T02:35
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австралия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного, пишет газета Guardian. Отмечается, что компания работала над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. Как пишет издание, целью проекта является демонстрация "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.
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в мире, биология, австралия
Наука, В мире, биология, Австралия
Австралийская компания приготовила фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская фирма Vow приготовила фрикадельку из созданного в лаборатории мяса мамонта