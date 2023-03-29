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Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/makeevka-1861466072.html
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 29.03.2023
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР
Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:11
2023-03-29T11:11
специальная военная операция на украине
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Фрунзе, 80 ранен мужчина 1954 года рождения", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Кировскиму району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
россия
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макеевка, кировский район, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР

В Макеевке при обстреле украинских войск пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Фрунзе, 80 ранен мужчина 1954 года рождения", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее ведомство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Кировскиму району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаКировский районДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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