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Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 29.03.2023
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР
Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:11
2023-03-29T11:11
2023-03-29T11:11
специальная военная операция на украине
макеевка
кировский район
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Фрунзе, 80 ранен мужчина 1954 года рождения", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Кировскиму району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html
макеевка
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР
В Макеевке при обстреле украинских войск пострадал мирный житель