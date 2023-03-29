https://ria.ru/20230329/makeevka-1861466072.html

Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР

Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 29.03.2023

Мирный житель ранен при обстреле Макеевки в ДНР

Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

специальная военная операция на украине

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Макеевки в результате обстрела со стороны украинских войск в среду утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Фрунзе, 80 ранен мужчина 1954 года рождения", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Кировскиму району Макеевки восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230329/koalitsiya-1861465190.html

макеевка

кировский район

донецкая народная республика

россия

украина

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макеевка, кировский район, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина